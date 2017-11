West-Vlaanderen boven: Wannes Cappelle & Brihang

'Ik heb dyslexie. Dat ik op een podium sta te rappen, is een klein mirakel'

De feiten op een rijtje: Wannes Cappelle is sinds 2005 de spil van het genoegzaam bekende Het Zesde Metaal, Boudy Verleye is een West-Vlaamse rapper die sinds 2014 naam maakt als Brihang. Dat hij eind deze maand het voorprogramma van Het Zesde Metaal mag verzorgen in de AB, is niet in de laatste plaats te danken aan de kwaliteit van zijn eerder dit jaar verschenen debuut ‘Zolangmogelijk’, een plaat die Wannes Cappelle nagenoeg van z’n paard bliksemde.

Wannes Cappelle «De naam Brihang heb ik voor het eerst opgevangen in de Handelsbeurs in Gent. Eén van de obers daar zei tegen mij: ‘Je moet daar eens naar luisteren, Wannes’. Hij is dat blijven zeggen, elke keer ik langskwam, net zolang tot ik daadwerkelijk geïnteresseerd raakte. Toen Brihangs plaat ‘Zolangmogelijk’ uitkwam, ben ik via onze platenbaas aan een exemplaar geraakt. Al van de eerste keer dat ik ze in de auto opzette, was ik verkocht. Het is zo’n eerlijke en ontwapenende plaat, stoer en breekbaar tegelijkertijd. Het was lang geleden dat ik nog zoiets unieks, zoiets veelbelovends had gehoord. Ik werd er oprecht blij van.»