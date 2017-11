Tussen kunst en muziek: SX

‘Een Woodstock voor design’, dat was het idee van de Antwerpse ontwerper Rizon Parein achter creativiteitsfestival Us By Night. Kunnen dan niet ontbreken: Stefanie Callebaut en Benjamin Desmet , de Kortrijkzanen achter SX die met evenveel bravoure prachtmuziek als een brillencollectie maken. ‘Wij zijn constant op zoek naar schoonheid. Onze videoclips zijn even belangrijk als onze muziek.’

'Ik ben een gevaar voor mezelf op het podium: in Werchter headbangde ik mezelf een whiplash'

Callebaut en Desmet komen op Us By Night praten over de kleren, brillen, hoezen, videoclips en – je zou het bijna vergeten – uitstekende muziek die ze samen maken. SX schrijft niet zomaar liedjes: het duo bouwt aan een heus universum,waarin klank, dans en beeld hand in hand gaan. Oogst van het afgelopen jaar: hun tweede langspeler ‘Alphabet’, drie zelf geregisseerde videoclips, een brillencollectie en designerkleren.

STEFANIE CALLEBAUT «En vergeet de liveshows niet. Benjamin heeft voor onze recentste concerten een productie in 3D gemaakt om de podiumindeling vast te leggen.»

HUMO Jullie controleren zowat elk facet van SX, behalve hoe Stefanie op het podium staat: zonder choreografie en met vólle overgave.

CALLEBAUT «Daar laat ik me gaan, hè? Uit pure noodzaak. Ik móét mijn lichaam inzetten op het podium, ik móét die vreemde kronkel met mijn lijf maken om bepaalde woorden gezongen te krijgen. Soms ben ik wel een gevaar voor mezelf. Op Rock Werchter 2016 heb ik mezelf een whiplash bezorgd toen ik stond te headbangen voor mijn keyboard. Ik was helemaal van de wereld en weet maar weinig meer van de rest van dat optreden. Een choreografie zou dus op zijn minst veiliger zijn (lacht).»

HUMO SX is opgericht in 2009. Hadden jullie al van bij het begin de intentie om meer te zijn dan een muziekgroep?

BENJAMIN DESMET «Dat kwam automatisch. Klank en beeld zijn voor ons twee kanten van eenzelfde verhaal, dus de videoclips waren van bij de start even belangrijk als de muziek. Bovendien doen we dat ontzettend graag.»

HUMO Stefanie is het gezicht van SX, waardoor mensen niet altijd beseffen dat Benjamin eigenlijk evenveel bijdraagt.

DESMET «We vullen elkaar aan. Ik denk met mijn hoofd en Stefanie met haar buik. Ik ben zacht en poëtisch, zij energiek en beweeglijk. Ik ben een rocker, zij houdt meer van r&b en gospel. En ik ben een autodidact terwijl Stefanie opgeleid is in dans, jazz, mode en kunstgeschiedenis. We leren nog elke dag van elkaar.»

HUMO Jullie rekken het merk SX heel ver uit, tot zelfs een eigen brillencollectie toe. Hoe weet je nog wat SX is en wat niet?

DESMET «Bij alles wat we doen, staat verwondering centraal. We zijn constant op zoek naar schoonheid: niet alleen in kunst, maar ook in de natuur. Voor onze videoclips gaan we naar een tot de verbeelding sprekende plek – voor ‘Hurt’ de jungle in Suriname, voor ‘Mercury’ diep in de Ardennen – en andersom hebben we op onze platen eigen opnames van kletterend water of krakende takken geïntegreerd.»

CALLEBAUT «Het moet altijd als ‘ons’ aanvoelen. Van de muziek tot de kledij: alles is een expressie van wie we zijn. Ik ben een beetje schizofreen: ik heb enorm veel persoonlijkheden. In SX toon ik al die verschillende kanten. Ik doe nooit alsof.»

HUMO Wat is Community X? Ik las hier en daar dat jullie via die naam een kledingcollectie zouden uitbrengen.

CALLEBAUT «Benjamin en ik werken al jaren samen met de designers Harvey Bouterse en Wouter Hoste, die mijn outfits ontwerpen en helpen bij de videoclips. Community X is de naam van die samenwerking. Maar wij hebben niet de ambitie om een eigen collectie op de markt te brengen. Laat dat maar over aan de groten der aarde.»

HUMO Op Rock Werchter droeg je een latexpak, in de videoclip van ‘Mercury’ een lange, rode jurk. Wat betekenen kleren voor jou, Stefanie?

CALLEBAUT «Al van kleins af aan had ik een heel eigen smaak. Volgens velen liep ik er toen al vreemd bij (lacht). Maar ik kan het niet laten: als ik een bepaalde stof zie, dan wil ik er aankomen of het zien bewegen. Zonder SX was ik nu sowieso met kledij bezig.»

HUMO Weinig bands denken in dergelijke mate na over hun video’s, kleren of artwork. Is dat vreemd?

DESMET «Natuurlijk niet. Wij hebben niet dé artistieke weg gevonden, alleen de onze. Iedereen vertelt zijn verhaal op zijn manier. Het hoeft niet groots of visueel te zijn. Zolang het maar echt is.»

HUMO Toen Radio 1 begin 2017 een speciale sessie in de AB organiseerde ter nagedachtenis van David Bowie, brachten jullie zijn ‘Lazarus’. Is Bowie een voorbeeld?

DESMET «Absoluut. Hij maakte van alles in zijn leven kunst: van zijn muziek, artwork en video’s tot zijn kledingstijl en verschillende persona’s. En zijn laatste verhaal was meteen één van zijn mooiste: ‘Blackstar’, de plaat die hij heeft gemaakt terwijl hij wist dat hij ging sterven.»

CALLEBAUT «‘Look up here, I’m in heaven,’ zingt hij in ‘Lazarus’. Je moet het maar durven. En kunnen.»

