Uit de platenkast van Mauro: 'Choubi Choubi! Folk & Pop Sounds from Iraq' (2005)

Ik weet niet wie of wat de kosmos beheert, maar het is alvast een entiteit met gevoel voor humor. Want iets wordt hier stilaan duidelijk: het in de sterren geschreven lot van de Aarde leest als het scenario van een sciencefictionfilm uit de jaren 50, getiteld ‘De krimpende planeet!’. Leefbare zones worden elke seconde kleiner. Iedereen en alles is plots bereikbaar. Alles krimpt gewoon. Meer bewijs? In 1912 stond het wereldrecord verspringen op 7,61 meter. Vandaag is dat 8,95 meter. Men springt natuurlijk niet verder, de grond wordt korter.

Dat zal dus allemaal niet goed aflopen. Maar het heeft ook zo zijn voordelen: alle muziek van overal raakt binnen handbereik. Een compilatie als ‘Choubi choubi! Folk & Pop Sounds from Iraq’ zou twintig jaar geleden onvindbaar geweest zijn. Een selectie uit lp’s en cassettes gevonden in Syrië, Europa en de Irakese buurt van Detroit. Muziek die best te omschrijven valt als ‘uit-de-bol-gaan-materiaal’. Maak kennis met genres als de basta, de mawal, de bezikh en natuurlijk de choubi. De liner notes vertellen dat de meeste tracks tussen 1980 en 2003 zijn opgenomen.

Dus tot aan de gevangenneming van Saddam Hoessein. Geweldig toch dat de compileerders die opnames nog wisten te vinden. Ze zouden anders deel uitmaken van een zoveelste verdwenen verleden. Ja’afar Hassans ‘Front My Hope’, bijvoorbeeld, hier omschreven als ‘1970s Socialist Folk Rock’, kan voor mij simultaan op alle radio’s ter wereld worden gedraaid als het allerlaatste nummer ooit, net voor onze planeet met een imploderende ‘Poef!’ finaal verdwijnt. Volledig weggekrompen. Da-aag.