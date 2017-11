Koppensneller Herman Brusselmans: 'Bart De Pauw'

'Bart De Pauw is zo geil als twee beren die flamoezen zitten te smeren'

Ik zou gerust een sms kunnen sturen naar Danira Boukhriss Terkessidis, Véronique De Kock, Élodie Ouédraogo, An Lemmens, Dalilla Hermans, Olga Leyers, Billie Leyers, Ella Leyers, Dorien Leyers, Dina Tersago, Fleur van Groningen, Lize Spit, enige leden van het meisjeskoor Scala, de zangeres van Intergalactic Lovers, Eva De Roo, Siska Schoeters, Elke Pattyn, Valerie Van Peel of Heleen Debruyne, en in die sms zou geschreven staan: ‘Ik wil met je neuken.’ Maar zo’n sms schrijven en versturen, nee, dat doe ik niet. Ten eerste: ik neuk alleen met m’n verloofde Lena. Ten tweede: de kans is groot dat enkele of alle van de genoemde tuttebellen antwoorden: ‘Ik wil ook met jou neuken’, en dan krijg ik ze aan m’n vel. Sommigen zullen me niet meer met rust laten en me beginnen te stalken. Waar moet ik als man heen met klachten over seksuele en andere intimidaties?