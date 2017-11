Dominique Van Malder in 'Verborgen verlangen': 'Astrid Coppens kán acteren!'

En dus gooien ze het op een akkoordje: Herman krijgt zijn centen, maar het boek zal uitgebracht worden onder de naam van de sexy schoenenverkoopster Louise (Astrid!). De verkoop schiet meteen de hoogte in, maar bij Herman begint het toch te knagen.

HUMO Herman is een goeie schrijver die zijn looks niet mee heeft. Wat voor iemand is hij nog?

Dominique Van Malder «Hij hangt aaneen van sociale mankementen; hij heeft bij wijze van spreken al moeite om bij de slager 200 gram preparé te bestellen. Daarom zoekt hij zijn toevlucht in de fictie. Dat is ook wat van hem een goeie schrijver maakt. Het oerwoud aan gevoelens en verlangens dat in hem groeit, kan hij alleen via zijn literatuur tot uiting brengen.»

HUMO Schuilt er in jou ook een groot schrijver?

Van Malder (lacht) «Dat weet ik niet, maar ik schrijf alleszins gráág. Zo ben ik nu bezig met het scenario van een fictieserie voor Canvas. Ik herken me ook wel in facetten van Hermans persoonlijkheid. Zo vlucht ik ook soms in mijn job. Gelúkkig dat ik af en toe iemand anders kan spelen: de klok rond Dominique zijn, is me te veel van het goeie.»

HUMO De hamvraag is natuurlijk: kan Astrid Coppens acteren?

Van Malder (lacht) «Eigenlijk heeft ze dat altijd al gedaan, in haar programma’s. Oké, ze speelde daar een uitvergrote versie van zichzelf, maar dat is net de definitie van acteren!

»Ze viel me enorm goed mee: het is een heel aangename, nederige vrouw die heel leergierig op de set stond. Voor haar was het wel wennen. Op een bepaald moment moest ze mij een klootzak noemen, maar dat kreeg ze niet over haar hart. ‘Je bent zo lief, Dominique!’ Dan moest ik zeggen dat ik daar niet als Dominique stond, maar als Herman (lacht). Maar voor de duidelijkheid: ze kán spelen.»

HUMO Waarom is ‘Verborgen verlangen’ een ticketje van 10 euro waard?

Van Malder «Zelf ben ik totaal geen fan van het genre van de romantische komedie. Maar het leuke aan de film is dat hij niet krampachtig grappig wil zijn. Je zult niet in een deuk liggen. Het is wél een warme, laagdrempelige, ménselijke film, die je anderhalf uur een goed gevoel geeft. In deze tijden is dat mínstens 10 euro waard (lacht).»