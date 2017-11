Eeuwig spits Jan Mulder: 'België - Mexico'

'De uitvoerders faalden tegen Mexico, niet Het Systeem'

De laatste Rode Duivels-wedstrijden van dit jaar zitten erop. Tegen Mexico werd 3-3 gelijkgespeeld, van Japan met 1-0 gewonnen, maar beter dan tegen Mexico was het spel niet. Conclusie na de oefenweek: ‘Het systeem deugt niet.’ Volgens Kevin De Bruyne dan. Thomas Meunier beoordeelt het systeem als goed. Wat vindt bondscoach Martínez?

Hij zit naar eigen zeggen in een leerproces, bestudeert de videobanden. U, fans en volgelingen, leken en liefhebbers van het interessante onderwerp, proberen de geheimen van het systeem natuurlijk ook te doorgronden. Mocht u mee willen prakkiseren over het systeem waarmee België het best wereldkampioen kan worden, dient u te weten dat u verzeilt in een maatschappij, genoemd Het Systeem, waar de kenners de liefhebbers weghonen met vage bewijzen en denigrerende glimlachjes. Voor een solide verdediging in het wespennest is het diploma Oefenmeester aan te bevelen.