Is televisie ziek? Dr. De Zeulder stelt zijn diagnose

'Ik geef Netflix hoogstens nog een halfjaar'

HUMO Heeft televisie nog een toekomst?

Dr. Koen De Zeulder «Geen hond wil daar nog werken. Onlangs kreeg ik een snikkende vader over de vloer. ‘Mijn dochter studeert communicatiewetenschappen,’ stotterde de man tussen zijn tranen door, ‘ze wil iets gaan doen in de media, liefst bij die gore schoften van de televisie. O, mijn verdriet is onpeilbaar!’ Die man was gebroken. ‘Word maar gewoon prostituee!’ had hij zijn oogappel toegeroepen, en hij méénde het. ‘Dan gebeurt dat onwenselijk gedrag tenminste met wederzijdse toestemming. En hoef je je stageperiode niet te verprutsen met het ronselen van quizkandidaten en het aansleuren van koffietjes voor die perverten.’»