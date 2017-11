'Veertien dagen lang élke avond voor de deur staan bij een jonge actrice, dat is erg ingrijpend'

Donderdag 9 november

‘Voor alle duidelijkheid: dit is geen grap.’ Om tien voor zeven ’s avonds richt Bart De Pauw zich tot Vlaanderen. In een videoboodschap op YouTube, want het is 2017. ‘Deze week heeft de VRT-directie mij te kennen gegeven dat ze de samenwerking na dertig jaar onmiddellijk stopzet.’

De Pauw is geen werknemer van de openbare omroep, maar zijn productiehuis Koeken Troef! levert er programma’s, en De Pauw zelf, al dertig jaar een bijzonder succesvol tv-maker, is een officieel schermgezicht van de VRT. Met Koeken Troef! moet een nieuwe overeenkomst afgesloten worden die ingaat op 1 januari 2018. Het contract is klaar – alleen de handtekeningen ontbreken nog. Maar die komen er dus niet. Meer nog: ‘Twee tot de zesde macht’, de quiz die op zondagavond loopt, wordt onmiddellijk van het scherm gehaald. ‘De enige reden die ze daarvoor geven,’ zegt De Pauw in zijn videoboodschap, ‘is dat er in de nasleep van #MeToo een aantal anonieme meldingen zijn binnengelopen rond mijn persoon, omtrent mijn gedrag.’

'Een VRT-medewerker over CEO Paul Lembrechts: 'We geloven hem. Je moet hier al veel verkeerd doen om ontslagen te worden''

Op 30 oktober heeft Paul Lembrechts, de CEO van de VRT, een rapport gekregen van Diane Waumans, de manager beroepsethiek. Het rapport bevat de getuigenissen van twee vrouwen die met De Pauw samenwerkten, en hem beschuldigen van ernstig grensoverschrijdend gedrag. Er volgen twee gesprekken tussen De Pauw en de VRT-top, op 2 en 7 november – het tweede in het bijzijn van de advocaat van de tv-maker. De Pauw krijgt te horen dat de samenwerking wordt stopgezet. ‘Ik heb slechts een algemene context gekregen,’ zegt hij in zijn videoboodschap. ‘Ik weet dus niet waar het over gaat. (...) Ik kan niet checken of de verklaringen waar of onwaar zijn. Ik heb zelfs de kans niet gekregen om mij te verdedigen.’

De Pauw heeft het filmpje eerder op de dag opgenomen. Hij heeft er Whyte voor ingeschakeld, een bureau dat gespecialiseerd is in crisiscommunicatie, en hem inprent dat als eerste communiceren cruciaal is. De VRT wordt in snelheid gepakt, en moet woordvoerder Bob Vermeir in allerijl naar ‘De afspraak’ sturen. Die bevestigt het ontslag en laat weten dat het onder meer gaat over een reeks aangebrande sms’en, maar wil ondanks aandringen van interviewer Bart Schols geen verdere details geven. Hij vermeldt wel dat verschillende kranten met een dossier over De Pauw bezig zijn.

‘Er wordt nu beweerd dat die kranten druk uitoefenden op de VRT,’ zegt actrice Hilde Van Mieghem, die de vertrouwenspersoon zal worden van enkele van de slachtoffers. ‘En dat de VRT door die druk genoodzaakt was om te communiceren, waarop De Pauw besliste om zélf als eerste met het nieuws naar buiten te komen. Toch blijf ik denken dat dat een heel domme beslissing was van hem.’

Hilde Van Mieghem «Verschillende kranten hadden al een poos een aantal getuigenissen, maar sprongen daar correct mee om: zolang niemand on the record wilde spreken, werden ze niet gepubliceerd. Door die videoboodschap de wereld in te sturen, opende De Pauw zélf het circus. Anders had de VRT vaag kunnen blijven over het niet verlengen van het contract. Misschien dat er dan ook hier en daar gesuggereerd zou worden dat het om seksuele intimidatie ging, maar dan zou het bij speculatie gebleven zijn.»