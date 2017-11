Tussen vriendschap en rivaliteit: Antwerpse hiphopsensaties TheColorGrey en blackwave.

'Als je in België wilt leven van je muziek, dan moet het een beetje mainstream zijn. Je kunt niet continu zitten te rappen over negatieve shit'

Het interview vindt plaats in Trix, en dat is voor beide groepen een speciale plek. TheColorGrey, schuilnaam van de 23-jarige Will Michiels, is er kind aan huis. Of hip gezegd: artist in residence – hij mag er vrij binnenvallen om gebruik te maken van alle apparatuur en in ruil geeft hij nu en dan een workshop. En blackwave., het zomers wapperende samenwerkingsverband tussen jonkies Willem Ardui en Jean Atohoun (iedereen zegt ‘Jay’), speelde hier nog niet zo heel lang geleden hun allereerste optreden ever.

Willem Ardui «Indrukwekkend was het niet: er kwam misschien dertig man opdagen – voornamelijk vrienden van ons – en het was heel brak. Maar ook een fantastische ervaring.»

Jay «Op 23 november spelen we hier onze eerste – uitverkochte – headlineshow. Leuk om hier terug te staan nu we daadwerkelijk iets kunnen (lacht).»

Will Michiels «Ik kom hier al heel lang. Toen ik vijftien, zestien jaar was, kwam ik al tracks opnemen in de studio. Het was dan ook logisch dat ik híér eerder dit jaar mijn debuutplaat kwam voorstellen. Toen vroegen ze of ik artist in residence wilde worden. Ze kennen mijn gezicht, volgen mijn muziek en geloven in mij: ik moest niet lang nadenken.»