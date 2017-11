'Er wordt omhooggepoept, ja. Als die vrouwen dat graag doen: so what?'

We vroegen het beleefd aan schrijfster en Klara-redacteur Heleen Debruyne, staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen Zuhal Demir en actrice Leen Dendievel, u welbekend als de transgender Kaat uit ‘Thuis’.

HUMO Was 2017 op de keper beschouwd een top- of een kutjaar voor vrouwen?

Heleen Debruyne «Het was in elk geval een jaar waarin vrouwen massaal van zich hebben doen spreken. Maar het is te vroeg om te zeggen waartoe het concreet zal leiden.»

Zuhal Demir «Ik vind het belangrijk dat het taboe is doorbroken. Sinds #MeToo laten slachtoffers van seksuele intimidatie de zaak niet meer betijen: bij Tele-Onthaal liepen vroeger dagelijks vier oproepen binnen over ongewenste intimiteiten, nu zijn dat er tien.»

Debruyne «Dat is belangrijk, want veel misbruik werd niet gemeld en bleef zo uit de statistieken.

»Het is interessant dat het in de eerste plaats over lichamelijkheid ging dit jaar. De protesten in Amerika waren gericht tegen de uitspraak van Trump dat hij vrouwen ongevraagd in het kruis tastte. #MeToo ging ook over ongewenste aanrakingen. Er lijkt geen sociaal-economische of politieke agenda aan gekoppeld.»

Leen Dendievel «Ik vind dat het wél verder gaat dan seks. Naar mijn aanvoelen werd van vrouwen nog altijd niet goed aanvaard dat ze grenzen stellen. Als ik tegen een vriendin zeg: ‘Néé, nu komt het even niet uit,’ wordt er vaak fel gereageerd. Ook op dat vlak komt er nu schot in de zaak.»

HUMO Heleen, jij werkt voor de VRT: hebben ze de zaak-De Pauw goed aangepakt?

Debruyne «Dat vind ik wel. Voor zover ik weet, was het interne dossier over hem goed onderbouwd. Veel mensen voeren aan dat de vrouwen niet eens een klacht hebben ingediend, maar daar gaat het niet om: de VRT heeft als bedrijf beslist dat haar gedragscode overtreden was.»