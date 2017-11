Bruno Tobback, SP.A-politicus: 'Het hooliganisme van Van Overtveldt is even schadelijk als Brusselse winkels plunderen'

Tom Meeuws van de sp.a oefent geen enkel politiek mandaat uit en had in functie van een consultancy bedrijf professionele contacten met Land Invest net zoals hij die met andere immobiliënmakelaars had. Dat was een onderdeel van zijn werk. Meeuws had en heeft nergens de mogelijkheid om bouwprojecten goed te keuren, laat staan dat hij zoals het huidig schepencollege van Antwerpen alle raadgevingen van adviesraden voor stedelijke bouwprojecten in de wind kon slaan en onrechtmatig de voorkeur kon geven aan Land Invest. Dat is wel van een heel andere orde en hetzelfde als appelen met peren vergelijken. Als verweer van de N-VA is dat wel heel knullig, onnozel en amateuristisch en alleen fans van BDW trappen daar in.