'Het woord islamofobie is bedacht om ons wijs te maken dat er iets mis is met ons.' Hoe visionair is filosoof Pascal Bruckner?

'Wij gaan er te veel van uit dat de hele wereld ons haat, en dat wij dat verdiend hebben'

HUMO Maar moslimhaat bestaat toch?

pascal Bruckner «Natuurlijk, en dat is ook heel kwalijk. Maar dat is niet hetzelfde als het recht om de islam te bekritiseren of belachelijk te maken. Dat doen trouwens ook steeds meer moslims. Maar juist die mensen – die de Koran in vraag stellen of pleiten voor de gelijkheid tussen man en vrouw – wil men het zwijgen opleggen door steeds ‘islamofobie!’ te roepen.»

HUMO De islam heeft weinig tot niets met terreur te maken, hoor je vaak.

Bruckner «Je kunt de islam onmogelijk vrijpleiten van misdaden die in naam van de islam worden begaan. Jihadisten moorden op grond van een theologische interpretatie. Terreur is dus één van de gezichten van de islam. Het is gelukkig niet het enige of het belangrijkste gezicht, maar het hoort er wel bij.