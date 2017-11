Wie zoet is, krijgt lekkers: op 6 december komt ‘Suburbicon’ bij ons in de zalen. Regisseur George Clooney ging aan de slag met een oud scenario van de Coen-broers en destilleerde er een open aanklacht uit tegen de hebzucht en het racisme in Amerika. Het verhaal over een zwart gezin dat in een blanke buitenwijk komt wonen, speelt zich af in 1959, maar het zou net zo goed 2017 kunnen zijn.