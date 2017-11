Steeds meer mensen vinden de dood zo’n vreselijk vooruitzicht dat ze met alle mogelijke middelen proberen om de man met de zeis op afstand te houden. Ze ontmoeten elkaar op meetings en feestjes in Silicon Valley en noemen zichzelf transhumanisten. Hun plan: zich laten invriezen of zelfs onderzoeken hoe ze hun brein op computers kunnen aansluiten in de hoop hun leven zo lang mogelijk te rekken... Of zelfs onsterfelijk te worden.