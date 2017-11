Guy Mortier «Mijn eerste Pop Poll als hoofdredacteur van Humo was in 1971, want in 1970 was er geen Pop Poll. Ik heb er van meet af aan ook een Pop Poll-avond aan verbonden, en ik heb zelf nog een aantal winnaars opgebeld: ‘Kunnen jullie gratis iets komen doen in de Beursschouwburg, in ruil voor een medaille?’ Zo is de Pop Poll uitgegroeid tot een Fenomeen, dat toch heel wat gedenkwaardige momenten heeft opgeleverd.»

HUMO Ik heb de hele avond, Guy. Vertel!

Mortier «Het allereerste optreden, eigenlijk de geboorte van de Clement Peerens Explosition op het podium van de AB in ’94, toen ‘Het leugenpaleis’ een hoop medailles had gewonnen, en hun formidabele comeback in 2003 in het Sportpaleis. ‘Van vlees en bloed: de musical’, met de hele cast. De vele keren dat Koot en Bie hun medailles kwamen halen… We hadden ook het geluk dat de redactie van ‘Alles kan beter’, Jan Eelen voorop, zich jarenlang heeft ingezet om geestige filmpjes voor ons te maken. Eén van de allermooiste was dat met Tom Van Dyck in de gedaante van Alain Van Dam uit ‘Het eiland’, toen die in 2006 naar Monaco reisde om Tom Boonen de medaille van Sportman van het Jaar te overhandigen. Boonen bleek naast een trouwe Humolezer ook een heel grote fan van ‘In de gloria’ en ‘Het eiland’, en speelde dat fantastisch mee.