Guy Mortier viert 50 jaar Humo's Pop Poll: 'Kort daarna vroeg Stevaert me lijsttrekker in Antwerpen te worden'

Guy Mortier «Mijn eerste Pop Poll als hoofdredacteur van Humo was in 1971, want in 1970 was er geen Pop Poll. Ik heb er van meet af aan ook een Pop Poll-avond aan verbonden, en ik heb zelf nog een aantal winnaars opgebeld: ‘Kunnen jullie gratis iets komen doen in de Beursschouwburg, in ruil voor een medaille?’ Zo is de Pop Poll uitgegroeid tot een Fenomeen, dat toch heel wat gedenkwaardige momenten heeft opgeleverd.»

HUMO Ik heb de hele avond, Guy. Vertel!

Mortier «Het allereerste optreden, eigenlijk de geboorte van de Clement Peerens Explosition op het podium van de AB in ’94, toen ‘Het leugenpaleis’ een hoop medailles had gewonnen, en hun formidabele comeback in 2003 in het Sportpaleis. ‘Van vlees en bloed: de musical’, met de hele cast. De vele keren dat Koot en Bie hun medailles kwamen halen… We hadden ook het geluk dat de redactie van ‘Alles kan beter’, Jan Eelen voorop, zich jarenlang heeft ingezet om geestige filmpjes voor ons te maken. Eén van de allermooiste was dat met Tom Van Dyck in de gedaante van Alain Van Dam uit ‘Het eiland’, toen die in 2006 naar Monaco reisde om Tom Boonen de medaille van Sportman van het Jaar te overhandigen. Boonen bleek naast een trouwe Humolezer ook een heel grote fan van ‘In de gloria’ en ‘Het eiland’, en speelde dat fantastisch mee.

»Mij staat ook nog altijd Steve Stevaert bij, die geweldig werd toegejuicht in 2003, en die me kort daarna belde of ik lijsttrekker voor de SP.A in Antwerpen wilde worden – waarvoor ik vriendelijk bedankt heb. Het jaar daarna werd hij, als Politicus van het Jaar, uitgejoeld – weliswaar door een klein groepje mensen. Ik zie hem nog staan in de bar achteraf, totaal van de kaart: hij wist dat zijn momentum voorbij was. Enkele jaren later, toen Yves Leterme langskwam, heb ik het te verwachten gejoel maar gecounterd vanaf het podium: ‘Geen paniek, meneer Leterme, het zit hier vol West-Vlamingen, als ze ‘HOE!’ roepen, bedoelen ze ‘GOE!’. Leterme was zo vriendelijk geweest me vooraf met zijn gevolg te komen bedreigen in de kleedkamer – ‘Ik heb u niet nodig, hoor!’ – bang als hij was dat we hem niet fair zouden behandelen. Hebben we overigens nooit gedaan. Ook niet met Bart De Wever, die twee keer gekomen is: één keer als terechte winnaar in de categorie ‘Wie zou u zeker níét uit de kleren willen zien gaan?’, een andere keer als winnaar van zowel Man als Politicus van het Jaar. Toen heb ik ’m, ondanks zijn stellige belofte dat hij zou komen, tijdens de show nog wel een paar keer moeten opbellen. Hij deed moeilijk, wist niet of hij het wel zou halen en zo, maar kwam ten slotte toch. Bleek dat hij al die tijd op het Vlaams Nationaal Zangfeest 50 meter verderop had gezeten. Ik denk dat hij toen is beginnen te vermageren.»

HUMO We checken het!