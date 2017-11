Guy Mortier «Mijn eerste Pop Poll als hoofdredacteur van Humo was in 1971, want in 1970 was er geen Pop Poll. Ik heb er van meet af aan ook een Pop Poll-avond aan verbonden, en ik heb zelf nog een aantal winnaars opgebeld: ‘Kunnen jullie gratis iets komen doen in de Beursschouwburg, in ruil voor een medaille?’ Zo is de Pop Poll uitgegroeid tot een Fenomeen, dat toch heel wat gedenkwaardige momenten heeft opgeleverd.»

HUMO Ik heb de hele avond, Guy. Vertel!