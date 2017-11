Viroloog Marc Van Ranst: 'Er komt geen grieppiek vóór Nieuwjaar'

HUMO Weten we al hoe hevig de griepepidemie dit jaar wordt?

Marc Van Ranst (KU Leuven) «We weten dat de griep dit jaar in Australië dubbel zo erg was als andere jaren. De stam van het virus die daar in de zomer voorkomt, slaat in de winter vaak bij ons toe. Daarom verwacht ik dit jaar meer ziektegevallen. Voorts lijkt het erop dat de griep laat is dit jaar. Er komt geen piek vóór Nieuwjaar.»

HUMO Veel mensen twijfelen aan het nut van een griepprik.