Kinderen en seksueel misbruik: 'Opwinding is nog geen instemming'

Ze schreef het boek vóór de #MeToo-actie losbarstte, maar ze is niet verbaasd over de omvang ervan. Wel denkt ze dat er nog relatief weinig jongens over hun misbruik spreken.

- U beschrijft een jongen die door zijn tante wordt misbruikt. Hoe vaak komt dat voor?

Harriet Hofstede «Minder vaak dan een man die een meisje misbruikt, maar het gebeurt wel. Zo’n jongen zegt dan tegen zijn vrienden dat hij zijn tante heeft geneukt. Dat is de machoversie, maar eigenlijk worstelt hij ermee, want hij wilde het niet. Als een jongen wordt misbruikt door zijn oom, ligt het nog gecompliceerder. De schaamte is heel groot, zeker als het slachtoffer seksueel opgewonden raakte – dan speelt de angst voor homo te worden uitgemaakt. Dat een jongen een erectie krijgt, wil niet zeggen dat hij instemt met seks. Dat is een lichamelijke reactie, die niet zegt of je het echt wilt. Ook voor meisjes geldt dat opwinding niet hetzelfde is als instemming.»