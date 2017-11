'Ik had zoveel zenuwen dat ik misselijk werd in mijn buik'

Cécile is nu bijna 11 en kon nauwelijks tijd vrijmaken voor dit interview omdat ze na school op een andere set staat, die van de nieuw fictiereeks ‘De twaalf’, én omdat ze zeven uur per week klassieke dans volgt. Ze is de dochter van regisseur Geoffrey Enthoven, maar het is niet papa die haar rolletjes bezorgt. Die stond zelf paf toen hij de acteerprestatie van zijn dochter zag. Veerle Baetens, de mama van Céciles vriendinnetje Billie, vroeg haar auditie te doen en de rest deed ze helemaal zelf. ‘In het begin lukte er niets,’ zegt ze. ‘Ik schoot constant in de lach. Maar ik kan ook serieus zijn.’ Dat blijkt: de dag van ons interview stuurde ze me een sms – of ik een uurtje later wilde komen. Ze had de laatste aflevering van ‘Tabula rasa’ nog niet gezien en moest daar toch eerst naar kijken om echt goed met mij te kunnen praten. Als ze de deur voor me opendoet, zijn haar oogjes een beetje betraand.

Cécile Enthoven «Ik heb een beetje gehuild. Ik wist wel dat Romy dood was, maar ik vond het zo erg voor Veerle dat iedereen tegen haar loog. Echt keicool hoe Veerle dat speelt.»