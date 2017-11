'Ik ben te oud geworden om nog de clown uit te hangen'

Nog een primeur: Sam Gooris (44) is onze allereerste interviewee die vrouw en kinderen meebrengt naar de plaats van afspraak. Kelly Pfaff, en Shania en Kenji Gooris gaan zitten aan een tafeltje naast ons in een uitspanning in Kapellen. Want Sam geeft interviews zoals hij entertaint: met een immer welwillend publiek.

HUMO In jouw eerste aflevering als jurylid van ‘De slimste mens’ stelde Erik Van Looy je voor met ‘Wie komt er níét overeen met Sam Gooris?’