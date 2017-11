Cherchez l'homme: Antony Van der Wee, de man van Karen Damen

Achter iedere mooie vrouw staat een sterke man. Of is het omgekeerd? In het geval van Karen Damen (42) gaat het in beide richtingen op: sinds vorig jaar is ze getrouwd met Antony Van der Wee (37), drummer van de band Morse. Nu werken ze samen aan haar eerste soloplaat – hoe ze dat doen, is in het voorjaar op VIER te zien. Zonder kuren in de keet: ‘Mensen zíén dat Karen niet fake is: ze laat zich zonder gêne filmen als ze ’s morgens zonder schmink uit bed komt en ze toont dat ook zij vetrolletjes heeft.’