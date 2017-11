'Ik ben geconfronteerd met mijn sterfelijkheid: misschien ben ik toch niet onverwoestbaar'

De laatste tijd maakt Bono zich zorgen over hoe hij herinnerd zal worden als hij sterft. ‘Het verlies van David Bowie heeft me diep aangegrepen,’ zegt hij. ‘En dat van Leonard Cohen ook, al kende ik hem niet zo goed als David.’ Beide muzikanten kregen een roerend afscheid en de hommages waren voor 99 procent positief. Dat zal niet het geval zijn bij Bono.

Dit gesprek vond vorige maand plaats in São Paulo in Brazilië, op het terras van een hotel, de dag nadat Bono voor een uitverkochte zaal had gestaan met een show uit ‘The Joshua Tree’-tournee. Een vrouw in het publiek viel flauw. Fotomodellen poseerden voor selfies. Owen Wilson was er en zong mee met ‘With or Without You’. Vier mannen staken hun vuisten in de lucht telkens als U2 een hit speelde – heel vaak dus. Toen ik het over hen had tegen Bono, vroeg hij of ik Javier Bardem had gezien, ‘een kampioen in luchtdrummen’. Zo verloopt een gesprek met Bono, met namedropping over ‘de Macca’ of zijn ‘vrij goede vriendin’ Lena Dunham. Zijn adresboekje zit vol, en zijn hoofd soms ook: hij antwoordt wel, maar het duurt een eeuwigheid. Van top tot teen in het zwart gekleed en met getinte brillenglazen is het alsof hij geconserveerd is, niet als de jonge punker van 37 jaar geleden, maar als de welwillende rockgod van de jaren 90.