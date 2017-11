Moord en doodslag in muziekland

'U dacht dat hiphop het meest moord zuchtige genre was? Think again' '

Op 27 juli 2003 ontstaat op een hotelkamer in Litouwen een hevige ruzie tussen Cantat en zijn vriendin, de actrice Marie Trintignant, over een sms’je van haar ex-man. Cantat is een zware drinker en schiet in een jaloerse razernij. Een paar uur later wordt Trintignant in een coma naar het ziekenhuis gebracht, waar ze op 1 augustus overlijdt. Cantat wordt ook opgenomen, met een overdosis alcohol en kalmeringspillen in zijn lijf. Tijdens zijn rechtszaak wordt gezegd dat Cantat haar negentien keer op haar hoofd sloeg, waardoor ze een hersenletsel opliep. Zelf beweert hij dat hij haar vier ‘tikken’ gegeven heeft, waarna ze haar hoofd tegen de radiator stootte en hij haar in bed stopte.

In maart 2004 krijgt Cantat acht jaar cel voor ‘onvrijwillige doodslag’. De voorbeeldige gevangene komt al op 16 oktober 2007 voorwaardelijk op vrije voeten – ondanks een smeekbede van de ouders van Trintignant aan het adres van president Nicolas Sarkozy. In 2010 komt Cantat weer in opspraak als zijn ex-vrouw Krisztina Rády zelfmoord pleegt. Hij was opnieuw bij haar ingetrokken en was in haar huis op het moment dat ze zichzelf ophing. Rády’s ouders verklaren in Paris Match dat Cantat haar mentaal en fysiek mishandelde: ze vreesde voor haar leven.