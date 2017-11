'De wereld was bezig met flowerpower, maar ik was geïnteresseerd in het tegenovergestelde'

Zondagavond 23 augustus 1970 maakte The Velvet Underground eens te meer zijn opwachting in de New Yorkse nachtclub Max’s. De eerste set, die begon met ‘I’m Waiting for the Man’, bestond uit zeven nummers van hun vorige drie platen en het te verschijnen ‘Loaded’. In de tweede set legde Lou Reed de klemtoon op de zachtere en meer contemplatieve kant van zijn oeuvre, met onder meer ‘I’ll Be Your Mirror’, ‘Pale Blue Eyes’, ‘Candy Says’, ‘Sunday Morning’ en ‘Femme Fatale’. Reed beschouwde die songs als het bewijs van zijn kunnen als songwriter, en zeker als tekstschrijver. Het waren niet de bakken herrie waar de Velvets bekend om waren, ze lieten zijn romantische kant zien. Voor Reed vormde die tweede set zowel een uitdrukking van zijn talent als een geruisloos afscheid. Hij wilde niet met vuurwerk, maar met een verstild vaarwel afscheid nemen. Geen van de andere bandleden wist dat Reed na dat optreden uit The Velvet Underground zou stappen. Journalist Danny Fields zei hem gedag toen hij wegging, maar Reed liep naar buiten zonder te reageren. Later vernam Fields dat hij uit de band was gestapt.

Dat Reed vervreemd was geraakt van de band die hij mee had opgericht, bleek uit de laatste studioplaat ‘Loaded’, die ongeveer een maand na dat optreden uitkwam. Het hele project werd zodanig gepresenteerd dat Reeds bijdrage zo gering mogelijk leek. Geen van de bandleden prijkt op de voorkant van de hoes –een niet bepaald geïnspireerde illustratie van rook die uit een New Yorks metrostation opstijgt. Het enige bandlid dat op de achterkant van de hoes staat afgebeeld, is Doug Yule. Te midden van apparatuur speelt hij zittend gitaar in de studio. De namen van de bandleden staan wel vermeld, verticaal, met Reeds naam als derde, na die van Yule en Sterling Morrison. Het was duidelijk dat Reed werd gestraft en op zijn plaats gezet.