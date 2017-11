Naema Tahir: 'Kerstman op zijn Hollands'

Ik was ervan overtuigd dat dat gewoon de Kerstman was, Santa Claus, maar dan op zijn Hollands. Er waren zoveel overeenkomsten. Kerstmis werd gevierd op 24, 25 en 26 december. Sinterklaas op 5 en 6 december. Beide mannen droegen aparte rood-witte kleren. Ze hadden allebei hulpjes, elfen voor de Kerstman, Pieten voor de Sint. Voor de Sint zette je je schoen ’s avonds klaar, voor de Kerstman hing je je sok aan je bed. En beiden kwamen van ver, uit Spanje en van de Noordpool, het was allemaal afgelegen en geheimzinnig. Tel daarbij op dat in het kleine Brabantse dorp waar we woonden, niemand in die tijd Kerstmis met cadeaus vierde. Dan begrijpt u wel dat het logisch was dat ik dacht dat de Sint de Hollandse Kerstman was.

In mijn klas vierden we Sinterklaas met surprises. Ook daar had ik nog nooit van gehoord. Je moest een lot trekken met iemands naam en verlanglijstje. Je moest dan een cadeau uitkiezen van dat lijstje en dat op 5 december samen met een gedicht afgeven. Ik trok de naam van de juffrouw. Alles ging volgens plan, ik kocht het cadeau – mijn juffrouw wilde een koffiebeker en drop –, ik pakte het in en schreef een gedicht, dat ik nog steeds uit mijn hoofd ken.

Wat bleek: alle kinderen hadden iets bijzonders gedaan met hun cadeau. Ze hadden het bijvoorbeeld op een vreemde, buitengewone manier ingepakt: met slijm of appelstroop. Er waren fopcadeaus bij, krantensnippers, modder, allerlei gekkigheid. Pas toen ik dat zag, begreep ik wat een ‘surprise’ is. Uit Engeland komend, had ik gedacht dat het gewoon ‘verrassing’ betekende, maar dat bleek toch anders te zijn. Ik herinner me nog mijn teleurstelling dat ik niet was geslaagd in mijn opdracht. Ik voelde me zo stom. En als ik eraan terugdenk, voel ik me nog steeds zo.