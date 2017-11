Koppensneller Herman Brusselmans: 'Culture Club'

'Cultuur is als een paraplubak in een maïsveld: je schiet er weinig mee op'

H et respectabele programma ‘Culture Club’, uitgezonden op Canvas, heeft vaak niet meer dan 50.000 kijkers, dat is minder dan ‘Hoe je klompen maakt’ op Vijf, of ‘Seks zonder erogene zones’ op Vitaya. Nochtans wordt ‘Culture Club’ gepresenteerd door twee beslagen op het ijs verschijnende, intelligente, er goed uitziende figuren, te weten de ravissante Sofie Lemaire, met haar unieke uitstraling, haar bosbessiaanse ogen, en haar tietjes onder een flanellen bloes, alsmede Bent Van Looy, niet enkel de rasmuzikant die met z’n formatie Das Pop de grenzen tussen toegankelijke rock en eclectische, interpretatieve softsouljazz aan beide kanten verlegde, maar die ook een rustgevende, vele toonhoogten aankunnende stem heeft, en beschouwd kan worden als een multi-inzetbare maker van documentaire stukjes, waarbij we evenmin mogen vergeten dat hij een continu lezende man is, die zowel het hele oeuvre van Charles Dickens als de columns van Daan Heerma van Voss er vlotweg doorjaagt, en geef toe, voor Dickens hoef je niet meteen je ziel te bespijkeren, maar om er ook ’ns Daan Heerma van Voss bij te voegen, daarvoor moet je over stalen zenuwen, een sterke galblaas, en een hoog percentage aan gezond masochisme beschikken.