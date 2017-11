'Het was alsof heel Vlaanderen uit een doffe nachtmerrie ontwaakte'

Dr. Koen De Zeulder «En of! Tot op dat moment voelde de Vlaming zich slecht in zijn vel. Mistroostig prikte hij in zijn bloemkool met kaassaus, om daarna – terwijl zijn vrouw de afwas deed – wat in de Libelle te bladeren. Daarna keek hij met zijn gezin naar een debiel televisiespelletje, wat de onlustgevoelens alleen maar aanwakkerde. Zo ontstonden magmakamers vol negativiteit. De kleinste aanleiding volstond om de bom te doen barsten. Een slecht schoolrapport, het toiletpapier was op, of het regende? Bats! De Vlaming gebruikte zijn vuisten, of een stevige Engelse sleutel. Onze spoeddiensten hadden de handen vol met geabimeerde gezinsgenoten. Als je naar het waarom vroeg, antwoordde zo’n dader: ‘Ik kon niet anders, er ontbreekt iets aan mijn leven. Sorry.’ Maar toen kwam – godzijdank! – Canvas, en geen dag te vroeg.»

HUMO Wat ontbrak er aan het leven van die mensen?