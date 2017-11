Eeuwig spits Jan Mulder: 'Drones'

De ochtend van maandag 20 november had ik een ontmoeting met Thomas Foket van AA Gent. Hij stond vorige zomer op het punt getransfereerd te worden naar Atalanta Bergamo, maar de Italiaanse clubarts ontdekte een afwijking aan zijn hart. Thomas vloog terug naar België, werd geopereerd en was weer vol levensvreugd, terwijl hij toch met het tweede team van Gent naar Kortrijk moest.

Foket had zin in die busreis. Zou ik ook hebben: na een hartoperatie is alles een zegen, zelfs een wedstrijd tegen de reserven van de Kerels op een mistroostige dag in november. ‘Waarschijnlijk ben je sterker en beter dan voorheen,’ zei ik, aangestoken door zijn enthousiasme.

Foket voelde zich net zo sterk als vóór de operatie, maar er was nog wel het één en ander aan zijn fitheid te verbeteren, gezien de data van zijn Britse collega Kyle Walker, de voor 65 miljoen euro door Manchester City overgenomen rechtsback van Tottenham Hotspur. Foket bewonderde Walker om diens extra snelheid in de sprint.