De mailbox van Arnon Grunberg: 'Liefdesbrief aan een kanselier'

Wederom wordt het einde van je tijdperk aangekondigd. De aasgieren verzamelen zich al rond je nauwelijks afgekoelde lijk, maar ik blijf je trouw. Ja, het tutoyeren is begonnen. Laten we de hoffelijke afstand vergeten en elkaar naderen als twee geliefden die elkaar na jaren weer ontmoeten in een Italiaanse badplaats.

Jouw einde is nog niet gekomen, van een lijk is geen sprake, en zij die zich tegen je keren, hebben vrijwel altijd dezelfde agenda: ze zien wel iets in het nationalisme. Zij geloven dat er iets te winnen valt als de oude orde wordt opgeschud. Wat er precies te winnen zou moeten vallen, is onduidelijk. Allicht hebben ze het over hun carrière.

Een bevriende acteur zei recentelijk: ‘Jong is altijd beter.’ Hij had het over schapenvlees. Maar jij bent het bewijs dat jong niet altijd beter is. Laat de ouderdom komen. Zoals een taoïst jaren geleden al tegen me zei: ‘De opdracht van de mens is om een oud vrouwtje te worden.’ Ik stribbel nog wat tegen, maar het is slechts een kwestie van tijd.