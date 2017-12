Poëzie voor patsers: de opkomst van de gepersonaliseerde nummerplaat

'Ergens in België rijdt een Fiatje rond met de nummerplaat 'TRUT'. Misschien in Wallonië, waar de beambte het woord niet begreep'

Eén ding ontdek ik meteen: een foto van een auto met gepersonaliseerde nummerplaat op het internet is geenszins een garantie dat die nummerplaat ook bestaat, want heel wat photoshoppers blijken iets te veel vrije tijd te hebben. Of is er écht een grapjas die zijn Porsche heeft getooid met de nummerplaat ‘OCMW’ (‘Een eerbetoon aan de sponsor,’ grapt een instagrammer)? Heeft écht een Belg zijn Volkswagen omgebouwd tot Batmobile met ‘BATMAN-1’, en rijdt een andere rond met ‘GODZILLA’? Betekent ‘BY KAREN’ ‘door Karen’ of ‘bye-bye Karen’, na de bittere echtscheiding? Is ‘DOKTER D’ écht een dokter, of is het rapper Dr. Dre? Is ‘STOLEN’ de auto van een overmoedige carjacker met gevoel voor humor? En rijden er écht auto’s rond met de nummerplaten ‘GOD’, ‘ALLAH’ en ‘JESUS’ (Engelse spelling, Belgische nummerplaat)?

Tim Rosseels beheert de internetcommunity vanityplates.be. Volgens hem zijn er verschillende manieren om de echtheid van een nummerplaat te achterhalen.

Tim Rosseels «In de eerste plaats dient de plaat voorzien te zijn van een donkerrood zegeltje met de ineengestrengelde letters C en V (voor ‘circulation’ en ‘verkeer’, red.). Bij een niet-gepersonaliseerde nummerplaat bevindt zich dat boven het eerste koppelteken. Moeilijker zichtbaar is het DIV-watermerk. Je kunt ook de DIV-databank consulteren – een onbestaande combinatie vind je daar niet terug. En er is het lettertype: da’s een aangepaste versie van DIN1451 Mittelschrift. Het is beschermd en dus niet in Photoshop beschikbaar.»

Prestigieuze automerken zoals Jaguar hebben een aantal aan hun merk gerelateerde nummerplaten gekocht, zoals je een patent neemt of een domeinnaam blokkeert. Maar er zijn ook particuliere eigenaars van een Jaguar die nummerplaten aanvragen als ‘JAG 113’ of ‘PUSSYCAT’ (de schattige variant van het dier waarnaar de auto genoemd is). De gepersonaliseerde nummerplaat als statussymbool?