Goed gedaan: hoe de veldrit in Overijse blijft bestaan dankzij Daan

'Als de renners voorbij mijn keuken rijden, zie je mij de afwas doen, live op televisie'

HUMO Wat is het verhaal?

Daan Stuyven «Het kwam met het huis, zoals ze zeggen. Een drietal jaar geleden kocht ik hier een gerestaureerde vierkantshoeve, inclusief weides en stallen. Prachtig gelegen, hoog op een heuvel. Toen ik het net had gekocht, zeiden ze nog snel: ‘Ah ja, er rijdt ook een koers door uw weide.’ Dat was een serieuze verrassing, maar ze rijden hier blijkbaar al eeuwen, al sinds er fietsen zijn (de eerste editie vond plaats in 1960, red.). Wie ben ik dan om zoiets niet te laten doorgaan? Meer nog: ik vind het enorm plezant en we maken er zelf altijd een feestje van.»

HUMO Hoezo?

Daan «Als het koud is, loopt mijn dochter met een warme sjaal het veld in, waarop ze ostentatief voor een camera gaat staan, zodat ik haar binnen op het tv-scherm kan zien zwaaien naar mij. En daarna draaien we de rollen om: behoorlijk amusant (lacht). Vorig jaar stond er een camera pal voor mijn keukenraam: telkens de renners voorbijkwamen, zag je mij de afwas doen, live op televisie. Absurde situaties, die ik er graag bijneem: ik ben een grote wielerfan, en dan is het fijn om die renners te zien crossen op vertrouwd terrein.

»Ik ben ook een liefhebber van land art: als je achteraf met een drone een foto maakt, dan ziet zo’n om zeep gereden weide er enorm sierlijk uit. Grafisch is dat ronduit fantastisch: die sporen trekken een heel vreemd patroon, iets wat je als schilder nooit zou kunnen bedenken.»

HUMO Hou je zelf paarden of koeien, op die weides?

Daan «Twee paarden: Atinado en Pongeli. De week voordien komen ze de paaltjes al zetten, en dan zie je ze nog vrolijk huppelen tussen de reclamespandoeken van banken en telefoonmaatschappijen. Ik heb ze er zelfs al op betrapt dat ze het parcours een beetje volgen, ook bijzonder grappig om zien.