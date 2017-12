Celtic - Anderlecht: hoe rebels is doelman Matz Sels?

'In de modder duiken vond ik altijd al het mooiste. Mijn moeder iets minder: zij deed mijn was'

HUMO Je begon aan het seizoen als titularis. Hoe ben je in deze situatie verzeild geraakt?

Matz Sels «Dat begon onder de vorige trainer (de in september ontslagen René Weiler, red.). Ik speelde een goede wedstrijd tegen Gent, en een week later zat ik op de bank. Waarom? Dat moet je aan hem vragen, mij heeft hij geen uitleg gegeven. Ik hield de ploeg recht: het bleef 0-0. Als je een fout maakt, valt die keuze nog te begrijpen. Maar nu?»

HUMO Ook onder Hein Vanhaezebrouck verandert je situatie niet: nu eens speel jij, dan weer Frank Boeckx.

Sels «Tja, wat wil je dat ik zeg? (lacht) We hebben veel bereikt samen: mijn respect voor Hein is groot, en ik denk dat het wederzijds is. Maar hij zet voort waar Weiler mee is begonnen. Hij roteert, niet alleen met zijn veldspelers, maar ook met zijn doelmannen. Volgens mij doet hij dat wegens de snelle opeenvolging van wedstrijden. In de beker zijn we al uitgeschakeld, het lost zich dus vanzelf wel op. In mijn voordeel, of dat van Frank: dat weet ik niet.»

HUMO De onderlinge concurrentie aanwakkeren om het beste uit iedere doelman te halen: werkt het zo?

Sels «Ik heb dat niet nodig om het beste uit mezelf te halen.»

HUMO Je kwam naar Anderlecht om te spelen, en zo je plek in de selectie voor het WK in Rusland veilig te stellen.

Sels «Bij Newcastle speelde ik alles samen vijftien wedstrijden. Dat is niet veel. Ik had kunnen blijven en er de concurrentie aangaan, maar ik schatte mijn speelkansen bij Anderlecht hoger in. Voorlopig maak ik me geen zorgen, er komen nog genoeg wedstrijden. Maar het klopt dat ik door naar hier te komen mijn WK-kansen gaaf wilde houden. Dat had Roberto Martínez me ook gezegd: dat ik zéker moest spelen, en dat hij dat bij Newcastle niet meteen zag gebeuren.

»Nu, zelfs áls ik speel bij Anderlecht, geeft me dat niet de zekerheid dat ik erbij zal zijn. Maar door bij Newcastle te blijven en wéér op de bank te verzeilen, maakte ik zeker geen kans.»

HUMO Bij de Rode Duivels lig je in de weegschaal met Koen Casteels, die titularis is bij Wolfsburg in de Bundesliga.

Sels «Als ik de play-offs kan spelen, en we worden kampioen, dan verandert dat alles. Laten we elkaar op het einde van het seizoen opnieuw spreken. Want, eerlijk: op dit moment denk ik nog niet te veel aan dat WK. Ik moet wedstrijden spelen, góéde wedstrijden. Ondanks die beurtrol is me dat al aardig gelukt. De rest volgt wel.»