Een robot van de sint? 'Het is geen slechte zaak om er nu al aan te wennen'

Laurence Van Elegem (Nexxworks, consultancybedrijf gespecialiseerd in trends en innovatie) «Ik heb zelf geen kinderen, maar de rage is mij ook opgevallen. Speelgoed weerspiegelt de volwassen wereld: dat kinderen een kookfornuis vragen aan de sint, komt doordat ze hun ouders in de weer zien met potten en pannen. Nu robots alomtegenwoordig zijn op tv en in films, willen kinderen niet achterblijven. Al geloof ik dat de meeste speelgoedrobots die je vandaag kunt kopen, nog vrij dom zijn: meer dan wat voorgeprogrammeerde taakjes uitvoeren kunnen ze niet. De kostprijs van artificiële intelligentie is gewoon nog te hoog om het op kindermaat te produceren.

»Telkens als er iets nieuws op de markt komt, ontstaat er paniek: ‘Oei, dit gaat onze kinderen dom maken! Hun creativiteit beknotten!’ In mijn tijd – ik ben 43 – zeiden ze hetzelfde over televisie, maar ik heb urenlang naar tekenfilms gekeken en ben toch redelijk normaal opgegroeid (lacht).»

Humo We hoeven niet meteen te vrezen dat onze kinderen asociale wezens worden, die liever converseren met een robot dan met een mens?

Van Elegem «Artificiële intelligentie gaat met rasse schreden vooruit. Tegen 2045 zullen robots volgens sommigen intellectueel op hetzelfde niveau staan als de mens. Als dat gebeurt, dan zullen we op een heel andere manier met ze omgaan. Je zult dan echt een sociale relatie kunnen aangaan met een machine. De kans bestaat bijvoorbeeld dat onze kinderen, als ze straks bejaard zijn, te maken zullen krijgen met sociaal intelligente zorgrobots. Misschien is het dan geen slechte zaak om ze er nu al aan te laten wennen.»