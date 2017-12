'Er waren tijden dat ik me zo slecht voelde dat ik elke dag dacht aan de dood'

Haar meest omstreden uitspraak deed Nina Van Eeckhaut in een pleidooi op het proces van Kim De Gelder, waar ze een kinderverzorgster van Fabeltjesland bijstond. ‘Ge zijt nog te laf om u op te hangen,’ beet ze de crèchemoordenaar toe. Prompt werd ze zelf loslopend wild voor de media, die haar laag-bij-de-gronds populisme verweten. ‘Het heeft me eindeloos achtervolgd,’ zucht Nina Van Eeckhaut.

Nina Van Eeckhaut «Ik weet nog hoe ongelukkig ik ervan werd. Natuurlijk had ik het niet op die manier mogen zeggen, maar de uitspraak werd ook totaal uit haar context gerukt en kreeg daardoor een andere lading. Lange tijd wilde ik het er liever niet over hebben. Maar toen in het programma ‘Strafpleiters’ het thema advocaten en media werd aangesneden, zag ik dat als een kans om eens uit te leggen hoe ik tot die uitspraak was gekomen.»

HUMO Vertel.

Van Eeckhaut «Het proces draaide rond de vraag of Kim De Gelder ontoerekeningsvatbaar was of niet. Hoe meer ik het dossier bestudeerde, hoe duidelijker het voor mij werd dat hij zijn ontoerekeningsvatbaarheid alleen maar spéélde. Als je echt een psychose hebt, en daarna wakker wordt uit die droomwereld en ziet wat je hebt aangericht, dan stort je in elkaar van verdriet. Een psychiater is dat ook komen uitleggen op het proces. In mijn pleidooi vertelde ik over een voorval met een Afrikaanse vrouw die in een psychose haar twee zoontjes had gedood, omdat ze ervan overtuigd was dat ze duivels waren. Die vrouw kreeg in de gevangenis antipsychotica, werd na enkele weken weer helder in het hoofd, zag wat ze had gedaan en hing zich op. Ik heb me toen, in het vuur van mijn betoog, tot Kim De Gelder gericht en die ongelukkige woorden gesproken: ‘Maar daar zijt gij te laf voor, hè.’