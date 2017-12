'Star Wars: The Last Jedi' - de film van het lichtjaar?

'De film van het lichtjaar?'

BOOSAARDIGE LUKE

In de slotscène van ‘The Force Awakens’ zagen we hoe Rey (Daisy Ridley) op dat rotseiland op de oceaanplaneet Ahch-To tegenover de teruggevonden Luke Skywalker staat en hem zijn oude lichtsabel aanbiedt. Een formidabele cliffhanger, die het publiek achterliet met een hoop vragen. Waarom leeft Luke teruggetrokken op dat eiland? Wie zijn eigenlijk de moeder en de vader van Rey? Is ze een Skywalker, of een Kenobi? Of zou het kunnen dat ze afstamt van de Sith – de boosaardige tegenhangers van de Jedi? En is die mysterieuze Snoke écht de naar de dark side overgelopen Jar Jar Binks?

Of die raadsels in ‘The Last Jedi’ allemaal opgelost raken, valt nog te bezien. Over de plot is nog maar bitter weinig geweten, behalve dan dat ‘The Last Jedi’ de draad onmiddellijk oppikt waar ‘The Force Awakens’ hem liet vallen: bij Rey en Luke op het rotseiland. Voor de rest moeten we het stellen met onbevestigde geruchten, vage aanwijzingen, op de trailer gebaseerde fantheorieën en door de acteurs rondgestrooide hints. Zo heeft Daisy Ridley in een interview gezegd dat haar personage in ‘The Last Jedi’ weleens door de dark side of the force zou kunnen worden opgeslokt. In de trailer horen we Rey in ieder geval zeggen dat ze hulp nodig heeft om haar plek in het universum te vinden, gevolgd door een omineus shot van Kylo Rens uitgestoken hand.