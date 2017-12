Chef-kok Johan Segers over het beruchtste verjaardagsfeestje van 2017 : 'Aha, u belt mij over Fornuisgate'

'Wij zijn maar een simpel restaurantje.'

Johan Segers (sakkerend) «Ik heb daar niks mee te maken! Ik ben een simpel kokske, dat veertig jaar geleden met niets begonnen is en elke dag samen met zijn hele ploeg zijn best doet om lekker eten te maken. En daar komen gelukkig mensen op af. Zakenmensen. Toeristen. Sommigen moeten een heel jaar sparen om bij ons te komen eten, er zijn ook mensen bij die elke dag op restaurant gaan. Soms hebben ze iets te vieren.»

HUMO Soms willen ze banden aanhalen?

Segers «Worden hier zakendiners gehouden? Zeker. En gelukkig maar: die heb je als restauranthouder nódig. Maar ik heb niet het gevoel dat hier veel deals worden gesloten. In ’t Fornuis wordt gegeten en gedronken: op onze tafels is geen plaats voor papier. Ik kan me wel voorstellen dat er een deal wordt voorbereid, of beklonken – achteraf, als het werk gedaan is.»

HUMO Is Fornuisgate goede of slechte reclame?

Segers (diepe zucht) «Ik heb het mij ook al afgevraagd. Ik ben heel gelukkig met mijn cliënteel en hoe mijn restaurant marcheert. Laat mij maar voortdoen zoals ik bezig ben. Ik wil niet twintig keer per dag telefoon krijgen om dan te moeten zeggen dat we volzet zijn. Ik keek onlangs naar Terzake: ’t Fornuis is daar vier of vijf keer vernoemd. Wat heeft dat nog met mijn restaurant te maken?»