De nieuwe revelatie in 'De slimste mens': Xavier Taveirne ('De zevende dag')

'Je moet in het leven durven te zeggen: 'Hey, ik trek dit niet. Hotdogs vanavond?''

Nóg een fun fact, nu we toch bezig zijn: Xavier Taveirne blijkt kind aan huis te zijn in Li O Lait, de Brugse koffiebar waar zijn VRT-collega Lieven Verstraete (heden helaas afwezig) en diens charmante wederhelft Li Vandamme de plak zwaaien, en waar we afgesproken hebben. ‘De koffie is er al net zo warm als de exotische achtergrondmuziek,’ zouden we geschreven hebben als we ons brood met publireportages zouden verdienen.

Xavier Taveirne «Vorig jaar zijn mijn partner en ik van Brussel naar Brugge verhuisd; we wonen hier vlak om de hoek. We hebben wel heel lang getwijfeld voor we de knoop doorhakten: mobiliteit ís in dit land al zo’n groot probleem. Het leek me belachelijk om daar mijn steentje aan bij te dragen door vijf dagen per week naar de VRT te reizen. Maar uiteindelijk hebben we de stap toch gezet, en ik heb een plooifiets gekocht om mee van en naar de stations van Brussel en Brugge te fietsen. De auto was sowieso geen optie: ik heb op de radio te veel files moeten aankondigen om er zelf iedere dag in te gaan staan.»

HUMO Eind augustus hebben jij en je vriend een zwaar ongeval gehad: ik kan me voorstellen dat je sindsdien minder zin hebt om in de auto te stappen.

Taveirne «Inmiddels ben ik er wel overheen, hoor. Al heeft het langer in mijn lijf gezeten dan ik had gedacht. Toen het net gebeurd was en de politie de vaststellingen kwam doen, kon ik ook niet stoppen met trillen, hoezeer ik ook probeerde.»

HUMO Hoe is het gebeurd?

Taveirne «We reden ’s nachts naar huis op de E40, netjes met 120 per uur op de rechterrijstrook, en we werden in de flank aangereden door iemand die stomdronken was. We zijn een paar keer over de kop gegaan en een heel eind doorgeschoven. Bijna miraculeus hoe weinig mijn partner en ik eraan hebben overgehouden: hij had een heel grote bult op zijn arm, en ik had de afdruk van de achteruitkijkspiegel in mijn voorhoofd staan. Meer niet.