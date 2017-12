CATHéRINE

VTM – 28 november – 379.296 kijkers

Uit het even zwierige als zelfverzekerde loopje waarmee zij de kijkers in de begintitels van ‘CATHéRINE’ tegemoet beent, durf ik op te maken dat Cathérine Moerkerke er in haar meisjesjaren nog van gedroomd heeft te schitteren in een politieserie waarin haar dienstkleding een catsuit zou zijn. Ik zou daar dieper op kunnen ingaan, maar de tijden zijn er niet naar. Bovendien gebiedt een innerlijke stem mij als een speer ter zake te komen, en dan wel als volgt:

‘Cathérine bezoekt de gevaarlijkste vrouwen van Vlaanderen!’ riep een enthousiasteling in een trailertje voor dit programma. Hij klonk wellicht niet heel anders dan een publiekswerver die op kermissen van lang geleden de vrouw met vier benen aan onbehouwen toeschouwers hielp. Televisie zal in wezen wel een omhooggevallen kermisattractie zijn, maar mag dat de pret drukken? Ik dacht het niet.