Uit de platenkast van Mauro: 'Betty Davis' van Betty Davis

Wat zou de wereld zijn zonder de vrouw? Ik zeg nadrukkelijk ‘de vrouw’, want ‘vrouwen’ krijg ik altijd maar moeilijk gezegd. Dat meervoud zou me direct tussen een imaginaire bende ‘mannen’ plaatsen, met een algemene mening over ‘vrouwen’ waar niemand iets aan heeft. Maar een wereld zonder de vrouw? Het zou hier een blanco tekst opleveren omdat er 46 jaar geleden een schakel ontbrak bij mijn verwekking.

Wat zeg ik? Niemand zou dat ook maar opmerken, vanwege: een verlaten planeet. Zonder krantenwinkels, en dus ook geen Humo. Zoveel diepzinnigheden alweer om over na te denken. Het kon nog erger, want het zou ook een wereld zijn zonder Betty Davis. En dat zou pas zonde zijn geweest. Potverdorie niet verkeerd hoor, deze dame. Ze was ooit getrouwd met Miles Davis, vandaar de naam, en gaf hem een hoop tips waar wij vandaag nog steeds van genieten.

Zoals: ‘Meer rock en funk, Miles, en noem je nieuwe album niet ‘Witches Brew’ maar ‘Bitches Brew’.’ Typisch mevrouw Davis. Haar debuutplaat is als een fantasie die warempel echt blijkt te bestaan. Vette funkrock met bazin Betty voor de klas, een foxy lady waar je als bandlid maar al te graag goede punten van kreeg. Bassist Larry Graham, bijvoorbeeld, bekend van Sly & The Family Stone en held van Prince.