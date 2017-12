Eeuwig spits Jan Mulder: 'Yannick Noah'

'Nooit eerder knielde een mens zo indrukwekkend als Yannick Noah'

D e sensaties van de Davis Cup, waar België dankzij David Goffin zo’n geweldig aandeel in had, zijn verleden tijd, maar het allesoverheersende beeld van die tenniswedstrijd blijft door mijn hoofd spelen. Niet de prestatie van Goffin of de sfeer in het stadion – Rijsel was een weekeinde Vlaams territorium. Nee: wat me zo aangreep dat ik er ’s nachts nog van droom, was Yannick Noah.

Tenniscoaches zitten doorgaans op de tribune. Het is ze verboden adviezen aan hun pupil te geven. Ze doen dat met afgesproken handgebaren en kreten natuurlijk toch, maar officieel mag het niet. Behalve in de Daviscup: daar is opeens alles geoorloofd. De coach zit naast de speler op een stoel en staat hem open en bloot bij. Dankzij die uitzondering konden we Noah aan het werk zien.