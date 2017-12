Nog maar vierentwintig uur te leven? Dr. De Zeulder weet raad

'Vraag Nathalie Meskens om de palliatieve pomp wat hoger te zetten'

Dr. Koen De Zeulder «De gemiddelde mens verliest zijn verstand als hij een lijstje moet invullen. Op de televisie loopt een programma met als insteek: wat zou je doen als je nog maar vierentwintig uur te leven had? Dat wordt heel persoonlijk ingevuld: schransen in ’t Fornuis, een laatste wandeling met de hond, mijn zus duidelijk maken dat ik haar altijd een arrogante trut heb gevonden, enzovoort. Maar iedereen zet bovenaan op zijn lijstje: ik wil dat laatste etmaal doorbrengen met Nathalie Meskens! Vreemd, toch? Als dat met grensoverschrijdende plannen was, zou ik het misschien nog begrijpen, want ik besef dat smaken verschillen. Zeker in het aanschijn van de dood.»

HUMO Wat zou u doen als u nog maar vierentwintig uur te leven had?