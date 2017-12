Killer Mike en El-P zijn helden. Sinds ze in 2012 samen Mike’s soloplaat ‘R.A.P. Music’ in elkaar boksten, met daarop één van de beste politieke nummers aller tijden (‘Reagan’), hebben ze geen stap verkeerd gezet: de drie titelloze Run The Jewels-platen zijn stuk voor stuk schoten in de roos. Wanneer ik aankom in de AB voor het interview, ben ik dan ook zenuwachtig, zeker omdat de muziektempel speciaal voor hun komst werd omgetoverd tot een beveiligde bunker; zelfs Kurt Overbergh, de grote AB-baas, kan geen stap zetten zonder speciaal gelamineerd Run The Jewels-pasje. Maar achter het laatste checkpoint (een boomlange vent met een witte sik die zich Jay noemt en zich opwerpt als ‘morele steun’ van de heren) gaat het er allemaal gemoedelijk aan toe. Daar zitten Mike en El te wachten in een kleine backstageruimte, waar ze hun uiterste best doen om elke passant zo snel mogelijk een contact high te bezorgen – in Antwerpen noemen ze zo’n kamer een doempkot. Wanneer de ene antwoordt, haalt de andere zijn smartphone boven, maar ze missen geen woord van wat er gezegd wordt: ze lijken, net als op het podium, een radar voor elkaars gedachten te hebben. Wanneer Jay na een tijdje zijn kop binnensteekt (‘Afronden!’) kijkt El verontschuldigend: ‘Sorry, dude. Na de show kletsen we verder.’ Maar daarover later meer.

'Wil je voor verandering zorgen? Spring met alle hamsters tegelijk van het rad!'

HUMO Het is een eer om jullie te mogen spreken.

Killer Mike (trekt van zijn stickie) «Jij mag dan wel vereerd zijn, maar ik weet niet of wij wel zo eervol zijn (lacht).»

El-P «Ik weet dat we het zullen hebben over de grote gebeurtenissen van dit jaar, maar hou er rekening mee dat wij geen nieuwsorganisatie zijn. Wij zijn, zoals je ziet, gewoon twee kerels die high worden op hun kamer (lacht).»

HUMO Dan zullen we beginnen met iets gemakkelijks: hoe gaat het? Hebben jullie een gelukkig jaar achter de rug?

El-P «Yeah, man. We hebben elkaar, onze job, fantastische echtgenotes en goeie vrienden. Wij hebben niks te klagen.»