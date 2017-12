Opnieuw actueel: Zondag Misdag, de erediensten op de VRT

(Dit stuk verscheen in Humo 3051 van 23 februari 1999)

Live vanop de Luchtbasis te Koksijde: Ons-Heer-Hemelvaart!

Het is u mogelijk nog niet opgevallen dat de Vlaamse Televisie al veertig jaar om de veertien dagen een Heilige Mis uitzendt. Of die eucharistieviering op zondag het eeuwig leven gegund is op onze openbare omroep, laten we in het midden, maar het is toch een prestatie dat die eredienst al zolang standhoudt op onze schermen ondanks de voortschrijdende secularisering annex oprukkende ontkerkelijking. Humo sprak met enkele makers van dit live-programma, dat op het lijf geschreven is van de bovennatuurlijke-meerwaardezoeker.

Eva met Jonagold

De Sint-Lambertuskerk van Antwerpen-Dam is een grote maar wat achteruitgelegen kerk in een rij huizen in de regen. Op een gewone dag zou ze niet opvallen, maar nu springt ze eruit met de zes hagelwitte captatie-vrachtwagens van de VRT die zeker vijftig meter van de stoep innemen. De televisie is er, zoveel is duidelijk, en binnenin is het huis van God al het studio stadium ingetreden met mobiele camera’s, microfoons overal en stellages met felle spots. De 40 watt stralenkrans van Onze-Lieve-Vrouw verbleekt erbij, maar de voorhoofden van het zangkoor gaan er des te meer van blinken. Vooraan in de kerk heerst een opgewonden maar ongedwongen sfeer, de koorleden zitten zacht kletsend op de kerkstoelen, de studiomeester loopt te praten in zijn walkie-talkie, de pastoor - hier gemeenzaam Jef genoemd - trekt zijn kazuifel over het hoofd, en één cameravrouw leunt tegen haar opnametoestel en bijt op haar gemakje in een appel. Zo’n Eva met een Jonagold bij het altaar, het zou vroeger een doodzonde van hier tot Scherpenheuvel zijn geweest, maar nu is het ‘who cares?’ en trouwens, het is nog niet echt dé mis, het is nog maar de repetitie.

Tv-missen worden immers niet zomaar in de ether gegooid op zondag, ze worden de dag tevoren drie à vier uur lang gerepeteerd met alle priesters, misdienaars, koorleden en lectoren erbij. Ik vraag een cameraman of hij een kerkganger is. Nee, hij ging tot hier toe alleen maar naar begrafenissen ‘en zijn eigen huwelijksmis’. Maar hij vindt de tv-mis wel meevallen als zondagsplicht: vaak krijgt de ploeg een receptie van de parochie of komt de vrouwengilde een tafel broodjes smeren, dus over díe innerlijke mens hebben ze zeker niet te klagen.