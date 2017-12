Het politieke jaaroverzicht: Kris Peeters, vicepremier

'Bart De Wever is een paar keer bij mij thuis geweest. We moesten onze labrador telkens in de garage opsluiten'

In de donkere dagen vóór Kerstmis ligt ook de Wetstraat er ’s avonds duister bij. Alleen bij overbuurman Charles Michel en bij Kris Peeters zijn nog enkele kantoortjes verlicht. ’t Fornuis in Antwerpen was al volgeboekt, dus serveert de kok van het kabinet een visfiletje met gestoofd witlof.

JANUARI

HUMO Donald Trump legt de eed af als 45ste president van de Verenigde Staten.

Kris Peeters «Velen zullen wel samen met mij hun wenkbrauwen opgetrokken hebben, maar wij verkijken ons misschien te veel op New York, San Francisco of Silicon Valley, en we denken dat dat Amerika is. Ik was een tijdje geleden in Detroit, vroeger de thuishaven van de grote autobouwers, en daar schrik je wel: gigantische werkloosheid, dichtgetimmerde winkels, zwaar ontgoochelde en gefrustreerde mensen. Trump heeft die kunnen overtuigen, al zal hij ze waarschijnlijk nog meer ontgoochelen op het einde van de rit. Maar ook intellectuelen hebben voor hem gekozen, en dat verbaast me. Was het omdat Hillary Clinton nog minder vertrouwen inboezemde? Het populisme krijgt de wereld, of toch grote delen ervan, steeds meer in zijn greep.»

HUMO Vindt u hem een gevaarlijk man?

Peeters «Ik was onlangs in Zuid-Korea, en in Seoel is men banger voor Trump dan voor Kim Jong-un.»

HUMO Beter de gek die je kent, dan de…

Peeters «U zegt het. 2017 heeft bewezen dat de kiezer volatieler dan ooit is. En al heeft hij misschien gelijk, toch moet je soms in je haar krabben. Waarom kiest hij zo wanhopig voor mensen die geen enkele oplossing hebben voor de problemen? Nu aan politiek doen is moeilijker, niet omdat de uitdagingen groter zijn, maar omdat je nog weinig houvast hebt. Wilfried Martens kon de Belgische frank devalueren en Jean-Luc Dehaene kon zijn Globaal Plan uitvoeren, en beiden verloren hooguit een paar procenten. Nu kan de publieke opinie in een paar weken tijd compleet kantelen.»

HUMO Wout van Aert wint met overmacht het BK en WK veldrijden.

Peeters «Ik bewonder veldrijders enorm. Het ziet er niet altijd zo mooi uit als ze moeten slalommen tussen hevige supporters, maar je moet echt een topatleet zijn. Ik heb ooit twee toertjes gereden op de Sterrencross in Lille, en het is ontzettend zwaar. Je ziet die renners door het zand vliegen en je denkt: dat lukt me ook wel. Vergeet het maar.»

HUMO De eerste rel van het jaar: Bart De Wever is trots dat kinderen het middelbaar niet moeten beginnen ‘in de afdeling wiskunde-haartooi-mechanica-moderne talen-Latijn-houtbewerking’.

Peeters «Het was één van de vele keren dit jaar dat hij ook had kunnen zwijgen. Onderwijs is te belangrijk om er vanuit het Antwerpse stadhuis scudraketten op af te vuren. Als grootste partij van de meerderheid heeft CD&V altijd vanuit een zekere verantwoordelijkheid gehandeld: het is je plicht te zorgen dat de meerderheid bij elkaar blijft. Maar de N-VA doet niets anders dan oppositie voeren in gevoelige dossiers, en zo versterkt ze de polarisering.»