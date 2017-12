'Zelfs als kind riepen ze al 'Kleine Chinees!' om me uit evenwicht te brengen. Het lukte hen niet'

Persverantwoordelijke Kirsten Willem steekt zijn hoofd door het deurgat: of we koffie willen? Dion Cools wil iets anders: ‘Een koekske? Een frangipanneke?’ Willem aanhoort het zwijgend en keert terug met twee koffies, voor de fotograaf en mij. Cools’ ogen bliksemen vuur, maar het is gespeeld. Enkele tellen later gooit Willem voor ieder een zakje chocoladesnoep op tafel – het is Sinterklaasdag. Cools zal ze alle drie opeten.

Dion-Johan Cools «Het gaat goed, zéér goed zelfs. We spelen in een nieuw systeem, met vijf verdedigers. Mijn kwaliteiten komen nu het best tot hun recht: ik heb de conditie om de hele rechterflank voor mijn rekening te nemen. Dit moet mijn jaar van de doorbraak worden.

»Vorig seizoen speelde ik geregeld: soms goed, soms slecht. Dat was moeilijk om mee om te gaan. Bij de jeugd had ik het altijd redelijk makkelijk. Het was vanzelfsprekend dat ik speelde, ik moest mijn limieten niet opzoeken. Pas in Brugge heb ik voor mijn plaats moeten vechten.»

HUMO Je doelpunt tegen Panathinaikos, vorig jaar, verzekerde Club van een plaats in de Europa League. Mooie binnenkomer, voor een jonge debutant.

Cools «Vergeet niet: Thomas Meunier was geblesseerd. Een fantastische kerel, en een voorbeeld. Hij gaf me vaak advies. Alleen al door naar hem te kijken, leerde ik bij.»

HUMO Eén ronde verder, tegen Manchester United, werd je dolgedraaid door Nederlands international Memphis Depay.

Cools «Misschien was ik nog niet klaar, daar moet ik eerlijk in zijn. Al heb ik wél op Manchester gespeeld, dat neemt niemand me af. Maar ik ben wel even, met een harde klap, van mijn wolk gedonderd toen. Ik heb dat seizoen nog amper gespeeld. Dat was een les: ‘Blijf maar hard werken, zodat je op een dag misschien nog eens tegen hen mag spelen, of mét hen.’ Als we die wedstrijd vandaag opnieuw spelen, zou ik het veel beter doen.»

HUMO Gert Verheyen zegt: ‘Soms is hij te onstuimig’. En: ‘Soms heeft hij te veel zelfvertrouwen, waardoor zijn concentratie daalt.’