50 jaar Humo's Pop Poll

In 2018 wordt Humo’s Pop Poll 50. Die halve eeuw rellerige basisdemocratie dient gevierd, en dus lieten we een ploegje onschuldige kinderhanden in Bangladesh de stemmen van alle edities optellen, en kwamen we in elke categorie tot de ultieme, een halve eeuw bestrijkende top tien. Vervolgens ging een Humo-jury in conclaaf over elke categorie: diende de wil van het volk hier en daar gecorrigeerd middels een alternatieve top twee of top drie? Een prachtig puikje, hoor, die jury: wat denkt u bij het horen van de namen Jan Eelen, Roos Van Acker en Mark Coenen, aangevuld met Guy Mortier, Jörgen Oosterwaal en Bart Vanegeren – respectievelijk de eeuwige, de huidige en de adjunct-hoofdredacteur van Humo? Dat er een glaasje gedronken werd? Betrapt.

Man van het jaar

1 Michail Gorbatsjov 2 Barack Obama 3 Bart De Wever 4 Jean-Pierre Van Rossem 5 Lech Walesa 6 Ronald Reagan 7 Bill Clinton 8 Louis Tobback 9 Yves Leterme 10 Yasser Arafat

Nazdrovje! Vijftig jaar mannen met macht levert een presidentiële top twee op, met Michail Gorbatsjov op één en Barack Obama op twee. Een Rus en een Amerikaan, ja, beiden vier keer Man van het Jaar, en nu joyeus de Pop Poll-stemmer bedankend voor zoveel eer. Zodra er wereldvrede is, zal u zich hopelijk herinneren dat die in Humo begonnen is.

De jury spreekt u niet tegen (maar wees gerust: die zal daar geen gewoonte van maken). Een bekend jurylid-met-snor hield een gloedvol exposé over glasnost, perestrojka, uskorenie en perenwodka – ja, Roos Van Acker kan het goed uitleggen. ‘Gorbi’s wijnvlek was ook mooier dan de mijne,’ bromde Guy Mortier, wijzend op zijn hemd en de kelner nog eens wenkend. ‘Maar riskeren we met deze bekroning niet dat Sven Ornelis wéér overal gaat leuren met die anekdote over hoe hij als 15-jarige een brief schreef aan Gorbatsjov, en hem daarna mocht ontmoeten? Terwijl die gewoon wilde weten wat dat ‘xoxo’ onderaan in de brief betekende,’ wierp nog iemand anders op.

En o, wat missen we (2). Toen Barack Obama voor de laatste keer het Witte Huis buitenstapte en de sleutel in de bloempot achterliet voor zijn opvolgertje, geurde het er naar seringen, classy aftershave en algehele lente. Maar sinds the new kid in town is, neigt het aroma er, dat weet u, naar pisbloemen, smegma en strenge winter.

Welke mannen de afgelopen vijftig jaar nog zoal gefêteerd werden door de Humolezer? Gewezen gangsters (4 en 6), grote (7, 9) en kleine (8) wereldleiders, en de bevlogen feminist die mannen aanporde om óók eens de keukenhanddoek op te nemen – allen bijgestaan door iemand van de vakbond (5).

‘Waar is Nelson Mandela?’ Die prangende vraag leidde tot spanningen aan de jurytafel. ‘In de hemel,’ wist er eentje. ‘In een kist van 195 bij 55 bij 45 centimeter,’ riep een ander. ‘Zelf gezien: hij werkt tegenwoordig in de frituur van Kontich-Kazerne,’ probeerde nog een ander. Enfin: het zat er meteen tegen. Al zou Nelson het vast begrepen hebben: met (3) staat er al een grote vrijheidsstrijder in de top tien. Neen, de enige die écht schandelijk over het hoofd werd gezien, is natuurlijk Jef ‘Wat ben ik toch een gouden tiep’ Vermassen.

➜ De keuze van de jury: 1. Michail Gorbatsjov; 2. Barack Obama

Vrouw van het jaar

1 Lady Diana 2 Kim Clijsters 3 Margaret Thatcher 4 Ingrid Berghmans 5 Kim Gevaert 6 Moeder Teresa 7 Angela Merkel &

Mieke Vogels 8 Koningin Fabiola 9 Raisa Gorbatsjova 10 Martine Tanghe

Dat de emancipatie van de vrouw traag en met horten en stoten is gegaan, mag blijken uit de functies die de freules uit dit lijstje bekleden. Voor de Man van het Jaar dacht u de afgelopen vijftig jaar voornamelijk aan politici, voor de Vrouw van het Jaar aan prinsessen (1), sportvrouwen (2, 4, 5), corrupte nonnen (6, 8), vrouwen van (9) en bikinibabes (10). Alleen (3) en het ex aequo op (7) zijn standvastige leiders die hun land, Europa, de wereld en de belendende sterrenstelsels een kordate zet in de goede richting hebben gegeven. ‘Vissen in de Schelde, Vogels in ’t stadhuis’ – never forget! Ook opmerkelijk: in de jaren 70, toen Bart De Pauw nog te jong was om te stemmen, wonnen ‘Mijn verloofde’ (één keer) en ‘Mijn vrouw’ (twee keer) de categorie.

De jury erkent u in uw keuze voor Lady Di. ‘Diana Spencer was zoveel meer dan een prinses,’ begon Guy Mortier zijn pleidooi. ‘Ze was een godswondertje, een kostbaar kristal, de cocktaildip waar ik mijn worteltje…’ – toen onderbraken we hem. Neen, ernstig: waarom Lady Di? Omdat ze zo’n rebel girl was, natuurlijk. IJverde voor de sluiting van de landmijnen, gooide haar vent eruit toen die iets te ijverig lippendienst bewees aan een vrouw met een voornaam als een soa, en vond autogordels iets voor seuten. ‘En haar kotelet met schorseneren in witte saus was onovertroffen,’ aldus Mortier, nu openlijk snikkend. May she rest in peace.

Snel naar de nummer twee van de jury: Angela Merkel, de eerste Duitser die je de sleutels van Europa kunt geven zonder dat vervolgens het meubilair gepikt en het tapijt bepist wordt. En op drie? Een vrouw die ‘je benen opendoen in het openbaar’ uit de taboesfeer haalde, daar prijzen mee won, zo aaibaar was als een jonge cavia die lyrics van Coldplay citeert, en van haar leven één groot game, set, match maakte. En u?

➜ De keuze van de jury: 1. Lady Diana; 2. Angela Merkel; 3. Kim Clijsters

Lul (m/v) van het jaar

1 De paus 2 Ronald Reagan 3 Bart De Wever 4 George W. Bush 5 Filip Dewinter 6 Jean-Luc Dehaene 7 Margaret Thatcher 8 Guy Verhofstadt 9 Leo Tindemans 10 Yves Leterme

De lul van vijftig jaar? Dat moet wel een flink dooraderde, fors kloppende, donkerpaars gloeiende knoeperd zijn. Nou, neen dus. De jury kiest voor een mediocre mannetje dat zijn hate speech in de lettergrepen van een kleuter verpakt, zijn gevoel voor humor operatief heeft laten verwijderen en een vochtig slipje krijgt van ouderwets degelijke Duitse laarzen. Een éénzame lul ook, aangezien zijn ballen duidelijk nog niet zijn ingedaald.

‘Je kunt alleen maar respect hebben voor Filip Dewinter,’ aldus Mark Coenen in zijn laudatio aan de jurytafel. ‘Al drie decennia zo consequent een klootzak zijn, zonder ook maar een seconde uit zijn rol te vallen… Een statutaire lul wezen: doe het maar eens, hè.’

In de top drie van de jury voorts alleen Amerikaanse presidenten: op drie dat aardige gezinnetje dat het Midden-Oosten verwoestte, op twee het lachende kakske dat ons tomeloos pussygrabbend goed bij ons pietje heeft. Overigens: geen seriemoordenaars, genocidairen of senior writers van De Morgen in dit lijstje, wegens hors catégorie.

Zelf kiest u voor de paus. Dat betekent niet per se dat je ijlings ontslag moet nemen uit je ambt, Cisse, want het gaat hier over de samengetelde stemmen voor de Johannes Paulussen en Benedictussen vóór je. Nee, dan jij: voor een katholiek val je prima mee, en die jurk staat je wel. Al blijven we erbij dat Jorge Mario Bergoglio eerder een naam is voor een Argentijnse gigolo die graag een loungemuziekje opzet tijdens de cunnilingus, en tussen twee afspraken door zijn zieke moeder gaat bezoeken.

Voor het overige in uw top tien van vijftig jaar Lul: Amerikaanse presidenten (2, 4), inlandse tjeven (6, 9, 10), de mama van Gwendolyn Rutten (7), Van Belabberd Engels Zwangere Guy (8) en een verdrietige Cola Zero-drinker (3).

➜ De keuze van de jury: 1. Filip Dewinter; 2. Donald Trump; 3. de familie Bush

Politicus van het jaar

1 Leo Tindemans 2 Guy Verhofstadt 3 Hugo Schiltz 4 Willy De Clercq 5 Bart De Wever 6 Yves Leterme 7 Willy Claes 8 Karel Van Miert 9 Frank Vandenbroucke 10 Steve Stevaert

Een top tien met alleen maar mannen, stuk voor stuk geboren in een nuffig colbertje: wanneer vindt België z’n Angela?

O, ironie: op (1) de man die zijn gigantische populariteit nooit écht kon verzilveren – van zijn niet-zo-boezemvriend en honderdvoudig premier Wilfried Martens geen spoor.

Toen het toch echt welletjes was geweest met de erectiestoornissen veroorzakende CVP-staat, broedde (2) een door een dioxinekip gelegd ei uit en noemde het paars-groen. De rest is multi-interpretabele geschiedenis (‘Een revolutionaire, België in de vaart der volkeren opstuwende regering!’ – ‘Neen, potverterende knuppels!’). Het Belgische niveau ontstegen trok Verhofstadt daarna naar Europa, waar hij nu Engelse les geeft. De Britten willen alvast niet meer in zijn klasje zitten.

Op (3) ten slotte: een pientere, welgemanierde Vlaams-nationalist – ja, die hebben ooit bestaan.

De jury begs to differ: op (1) de loodgieter in de pornofilm die de jaren 90 was. Niet dat Humo zijn bloedgroep deelt met de CVP, maar Jean-Luc Dehaene was wel baken, boegbeeld en boerenpaard in één niet omver te blazen lichaam, en de man had humor en zelfrelativering – ‘Eerder ziet men Jani Kazaltzis een Miss België vingeren dan dat een politicus zich met die eigenschappen in het wild laat betrappen,’ aldus een jurylid.

Op (2) de man die met de grote jongens in Europa mocht knikkeren, en op (3) de hierboven al geëerde Nice Guy. En nu genoeg over politiek – het is hier Knack niet.

➜ De keuze van de jury: 1. Jean-Luc Dehaene; 2. Karel Van Miert; 3. Guy Verhofstadt

Sportfiguur van het jaar

1 Kim Clijsters 2 Ingrid Berghmans 3 Jan Ceulemans 4 Sven Nys 5 Kim Gevaert 6 Jean-Marie Pfaff 7 Tom Boonen 8 Justine Henin 9 Thierry Boutsen 10 Johan Museeuw

De afgetrainde duursporters van de jury lieten de kelner nog enkele roemers wijn vullen en zetten het op een rumoerig kissebissen: hoe vergelijk je in hemelsnaam een Olympische ippon met een de kont ruïnerende Parijs-Roubaix met een in snelheidsovertredingen grossierende service? Moeilijk, meneer, moeilijk. ‘Clijsters domineerde samen met Justine Henin haar sport, en charmeerde ook naast de court,’ herinnerde eentje zich. Een andere: ‘Boonen was Vlaamse rock-’n-roll.’ En een derde: ‘Berghmans speelde prachtig in de combinatie met Leo Martin.’ Dat was het moment waarop een glaasje prik werd besteld voor Guy Mortier. Passons: voor de jury dus het tenniswonder op (1), de flandrien op (2) en de zesvoudige wereldkampioen judo op (3).

U dacht er de afgelopen vijftig jaar ook ongeveer zo over, met dat verschil dat u Jan Ceulemans naar (3) stemde. Niets tegen de Caje, natuurlijk: als kind in een vat bedaarde goedmoedigheid gevallen weigert hij al een leven lang om een vlieg kwaad te doen – liever zegt hij ‘Zet u’ tegen het beestje, ‘en eet een stukske mee’. En hij kon nog fantastisch sjotten ook.

➜ De keuze van de jury: 1. Kim Clijsters; 2. Tom Boonen; 3. Ingrid Berghmans

Beste acteur (nationaal)

1 Jan Decleir 2 Matthias Schoenaerts 3 Koen De Bouw 4 Tom Van Dyck 5 Wim Opbrouck 6 Frank Focketyn 7 Matteo Simoni 8 Koen De Graeve 9 Axel Daeseleire 10 Wim Willaert

Geen Bart De Pauw in uw top tien, en dus kan Jan Decleir, vurig method actend in een beeldig bisschoppenjurkje, uitroepen dat er ook dit jaar geen stoute kinderen zijn. Unanimiteit bij lezer en jury: Decleir leerde zijn volk acteren. Al houdt die stelling niet helemáál stand als we kijken naar de pelotons in een verschoten tafelkleed gehulde, krukkig articulerende, naar verschaald bier ruikende sinterklazen die elk jaar weer in scholen en shoppingcentra uw kinderen van een kloek jeugdtrauma voorzien. Soit, Decleir is natuurlijk veel meer dan alleen de grote kindervriend met de hardnekkige schimmel tussen zijn benen: of hij nu een bonkige man met issues speelt, een seriemoordenaar met een imploderend geheugen of een door Shakespeare vormgegeven koning, altijd acteert hij tot op de millimeter juist. Een al wat ouder jurylid: ‘Ik herinner me hoe mijn grootvader graag pochte dat hij ooit nog een Vlaamse film had gezien waar Decleir níét in speelde.’

Op (2), zowel bij lezer als jury, de natuurlijke opvolger van Decleir. U was onder de indruk van zijn nonchalant bungelende derde been in ‘Rundskop’ en ‘De rouille et d’os’? Me too. Maar Matthias Schoenaerts is uiteraard méér dan een verliefde en verlangende zuchtjes provocerende beau mec – één van de allerbeste Hollywoodacteurs, bijvoorbeeld. En de zoon van zijn vader: had ook Julien niet in uw top tien moeten staan?

Op (3) kiest u voor de Guy Van Sande van de Delhaize, de jury gaat voor Frank Focketyn. Blij dat gij in ons team zit, Pappie!

➜ De keuze van de jury: 1. Jan Decleir; 2. Matthias Schoen-aerts; 3. Frank Focketyn

Beste actrice (nationaal)

1 Sien Eggers 2 Maaike Cafmeyer 3 Veerle Baetens 4 Barbara Sarafian 5 Antje De Boeck 6 Tine Embrechts 7 Veerle Dobbelaere 8 Nathalie Meskens 9 Andrea Croonenberghs

Dora van der Groen 10 Ruth Beeckmans

Geen spoor van de gedoodverfde favoriete Astrid Coppens: Sien Eggers laat de concurrentie een in mijn poepje ruiken. Lydia Protut uit ‘Het eiland’, Simonne uit ‘De Ronde’, Odette uit ‘Red Sonja’, Min uit ‘Clan’: dat wij nog altijd geloven dat die personages echt bestáán, dat ze elk moment in de rij bij de bakker kunnen opduiken om er voor onze neus de laatste tijgerpistolets te bestellen, is de verdienste van een Grote Actrice. En dan hebben we het nog niet over het arsenaal aan nuffige huisvrouwtjes, oedipaal bejegende moeders en in de verkaveling florerende echtgenotes dat in haar huist, en dat ze zo gul aan ‘In de gloria’ leende. Ja, de ogen van Jan Eelen werden een beetje vochtig tijdens het juryconclaaf – en dat was toch alweer van de dood van koningin Fabiola geleden.

Op (2) bij de jury en (3) bij de lezer staat Veerle Baetens – en heus niet alléén omdat de ‘’Mie, wat zijt ge aan ‘t doen? – ‘Kaka.’’-scène uit ‘Tabula rasa’ nu al cultureel erfgoed is.

De categorie werd pas in 2003 geïntroduceerd, wat het behoorlijk jonge lijstje verklaart. Alleen Dora ‘Pakske maken?’ van der Groen (+2009 volgens Marcel Vanthilt, +2015 volgens Wikipedia) heeft de oorlog nog meegemaakt. De lezer stemt haar op (9), de jury promoveert haar naar (3): zes decennia lang was ze outstanding in films, televisieseries en op de planken, en tussendoor leidde ze ook de huidige fine fleur van het acteursgild op in het conservatorium – al had ze op het einde van haar leven naar verluidt wel spijt van dat ‘Laat de gesjeesde voetbaltrainer maar naar boven komen’-advies aan Carry Goossens.

➜ De keuze van de jury: 1. Sien Eggers; 2. Veerle Baetens; 3. Dora van der Groen

Beste acteur (internationaal)

1 Jack Nicholson 2 Robert De Niro 3 Johnny Depp 4 Dustin Hoffman 5 Al Pacino

Tom Hanks 6 Harrison Ford 7 Brad Pitt 8 Nicolas Cage 9 Robert Redford 10 Anthony Hopkins

Over Oscars gesproken: bekijk dit lijstje en start het watertanden. Vijftig jaar Hollywood leverde een file van indrukwekkende acteurs op. Iedereen in de top tien kan wel een argument aanbrengen voor de eerste plaats. En toegegeven, Guy Mortier was bijna gezwicht voor die Château Mouton-Rothschild uit 1945 die Harrison Ford ’m liet bezorgen. Maar er kan er maar één de grootste zijn, en dat is – zowel voor de lezer als voor de jury – de briljante 1 meter 77 die we kennen als Jack Nicholson. Memo aan onszelf: dringend ‘Easy Rider’, ‘Chinatown’, ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’, ‘The Shining’ en ‘As Good as It Gets’ nog eens bekijken. Niemand kan zo enigmatisch grijnzen als Mulholland Man, verdorie.

Net als in ‘The Last Tycoon’ krijgt Robert De Niro een ferme muilpeer van Nicholson – hij volgt op flinke afstand op (2). Alleen over (3) verschillen lezer en jury van mening. Akkoord, Johnny Depp hééft iets. Maar niet die twee Oscars van Dustin Hoffman, en dus ook niet de bronzen Pop Poll-medaille van de jury.

➜ De keuze van de jury: 1. Jack Nicholson; 2. Robert De Niro; 3. Dustin Hoffman

Beste actrice (internationaal)

1 Meryl Streep 2 Jodie Foster 3 Julia Roberts 4 Jane Fonda 5 Sandra Bullock 6 Scarlett Johansson 7 Angelina Jolie 8 Michelle Pfeiffer 9 Nicole Kidman 10 Sharon Stone

Had Roos Van Acker niet doortastend ingegrepen, de jury was nog altijd aan het vergaderen over deze categorie. ‘Guy, jij stopt met in vijfvoetige jamben de lof te zingen van Julia Roberts. Jakke, hou op met die ene scène uit ‘Basic Instinct’ na te vertellen. En nee, Coenen, je vraagt Bart De Pauw níét of hij het nummer van Scarlett Johansson heeft.’ Betrapt en beteuterd gingen de heren weer aan de slag, om de lezer vervolgens radicaal gelijk te geven: niemand anders dan Meryl Streep hoort op (1) – in haar eentje verantwoordelijk voor veertig jaar cinemageluk.

Volgens de lezer hoort Jodie Foster op (2), maar de jury laat Uma Thurman haar een karatekick geven. En op (3) moet Julia Roberts de plaats ruimen voor Scarlett Johansson.

Bekijkt u ook eens de rest van die fraaie top tien: zoveel stijl, zoveel klasse, zoveel jaloersmakend talent – samen een scherp geslepen stilettohak in de ballen van de Harveytjes Weinstein van deze wereld.

➜ De keuze van de jury: 1. Meryl Streep; 2. Uma Thurman; 3. Scarlett Johansson

Beste auteur

1 Herman Brusselmans 2 Jef Geeraerts 3 Tom Lanoye 4 Hugo Claus 5 Louis Paul Boon 6 Humo 7 Heinrich Böll 8 Dimitri Verhulst 9 Pieter Aspe 10 Umberto Eco

Een kolfje naar de hand van de erudiet lettervretende jury, deze categorie. En het mag verbazing wekken, maar er werden billen gepitst noch kelen dichtgeknepen: de grote Claus werd unaniem naar plaats (1) gesommeerd. Wie daar een uitleg voor nodig heeft, weert zichzelf voor eeuwig van de gastenlijst van ons verjaardagspartijtje. Hetzelfde geldt voor (3): een meer dan verdiend loontje voor Boontje.

Geen verrassing bij de keuze van de Humolezer: jarenlang verkoos u Herman Brusselmans tot ‘Beste auteur’ en zijn twee kilo papier van dat jaar tot ‘Beste boek’, en dus staat de hoofdman der Vlaamse letteren trots op (1). In de keuze van de jury staat hij op (2), en wel in het gezelschap van z’n buddy Tom Lanoye: samen gedebuteerd in de jaren 80, en vervolgens een kranig karrenspoor getrokken door de Nederlandstalige literatuur.

Buitenlandse auteurs? Die kunt u alleen smaken als ze een beknopte familienaam hebben: Böll en Eco op (7) en (10).

➜ De keuze van de jury: 1. Hugo Claus; 2. Herman Brusselmans & Tom Lanoye; 3. Louis Paul Boon

Beste tekenaar

1 Kamagurka 2 Zak 3 Jeroom 4 Gal 5 Marc Sleen 6 Ever Meulen 7 Franquin 8 Willy Vandersteen 9 Marec 10 Fritz Van den Heuvel

Guy Mortier zat in een gordiaanse knoop, en gelooft u ons: dat is geen gezicht. ‘Wreedaards! Jullie kunnen me toch niet vragen om te kiezen tussen twee van m’n kinderen?’ Een verpleegster werd erbij geroepen, en in de tussentijd pleurde de rest van de jury Kamagurka op (1) en Jeroom op (2). Samen goed voor zestig jaar superbe tekeningen, cartoons, strips en collages die de esprit van Humo perfect vatten: balorig, sans gêne, de zwaarte van het bestaan gretig tackelend met jongenslol – een hoekig poepsnoepje.

En u? U plaatste tussen die twee nog de eeuwig puntige Zak. Dat mag.

➜ De keuze van de jury: 1. Kamagurka (al dan niet ft. Herr Seele); 2. Jeroom (al dan niet ft. Jonas Geirnaert)

Wie heeft u het meest doen lachen?

1 Chris Van den Durpel 2 Philippe Geubels 3 Geert Hoste 4 Mark Uytterhoeven 5 Erik Van Looy 6 Bart De Pauwp 7 Wouter Deprez 8 Guy Mortier 9 Wim Helsen

Bart Peeters &

Hugo Matthysen 10 Jeroom & Tom Van Dyck

Eens te meer wordt aangetoond dat er geen universele manier is om lachspieren aan te sturen. Natuurlijk onttrokken de mondhoeken van de jury zich ook weleens aan de zwaartekracht bij een typetje van (1) en een schuimpje zelfspot van (2), maar om hen meteen het podium op te sturen? En dat u de afgelopen vijftig jaar iets te gretig nachtwinkelbier hebt zitten hijsen in combinatie met vervuilde hasj, bewijst uw keuze voor (3).

Ja, hier wilde de jury toch één en ander corrigeren. Mark Uytterhoeven op (1), om te beginnen. Door supporter te zijn van KV Mechelen en zich geregeld in het openbaar te vertonen met een mensenrechten schendend kapsel, heeft hij al een natuurlijk voordeel. Maar tussendoor knalde hij ook nog eens een superbe spuit humor in de kont van de Vlaamse radio en televisie. Dat laatste geldt ook voor de heerlijke oude wijven op (2). En op (3) iemand die de jury op het moment van de beslissing om een nieuwe fles wijn had gesommeerd. Die ‘Trek eens aan mijn vinger’ waarmee je na de beraadslaging uitpakte, Guy: we liggen nog altijd dubbel.

➜ De keuze van de jury: 1. Mark Uytterhoeven; 2. Bart Peeters & Hugo Matthysen; 3. Guy Mortier