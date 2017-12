'Die drugsbendes maken onze zonen kapot. En dat pikken we niet meer'

In haar familie weet niemand dat Aziza* samenwerkt met de politie. Ook haar man is niet op de hoogte. ‘Ik ben doodsbang dat hij gaat praten,’ zegt ze wanneer ze ons in het geheim ontmoet. ‘Onze gemeenschap houdt niet van klikkers. En de drugsbende van mijn zoon is tot alles in staat.’

Aziza, moeder van de jonge drugsdealer Khalid getuigt morgenavond anoniem in de ‘Pano’-reportage ‘Drugsmaffia in Antwerpen’ over haar ervaringen met de drugsbendes in Borgerhout. Hoe kinderen, meestal van Marokkaanse afkomst, al op jonge leeftijd worden ingelijfd door drugsnetwerken en worden ingeschakeld voor allerlei klusjes. Hoe haar eigen zoon zijn veelbelovende bokscarrière liet schieten voor een loopbaan als inbreker en dealer. En hoe ze besliste om de omerta te doorbreken en haar eigen familie te verklikken.

Aziza «Ik heb lange tijd gedacht dat het wel goed zou komen met mijn zoon. Dat het kwajongensstreken waren, onder invloed van slechte vrienden. Maar toen hij vorig jaar op zijn 16de een winkel overviel met een nepwapen, besefte ik dat hij totaal aan het ontsporen was en dat de drugsbende hem niet zou loslaten. Daarom ging ik samenwerken met de politie.

»Die drugsbendes voelen zich onaantastbaar. Niemand durft er iets tegen te ondernemen – ook ik ben bang van die oudere jongens. Intussen wordt het alsmaar erger op straat. Iedereen rookt, iedereen steelt, iedereen dealt.

»Sommige mama’s zijn blij met het geld dat hun zonen binnenbrengen, ook al is het drugsgeld. Maar er zijn ook veel moeders die net als ik zien hoe die drugsbendes onze zonen kapotmaken. Ik slaap ’s nachts niet meer, ik word er ziek van. Die andere moeders zijn de enigen met wie ik mijn zorgen kan delen. We pikken het gewoon niet meer.

»We wisselen informatie uit, wie waar dealt, waar die jongens afspreken, in welke huizen de drugs worden verdeeld. Als het moet, geef ik ook mensen aan van mijn eigen gemeenschap – omdat ik zie hoeveel leed en verdriet ze in al die gezinnen zaaien.»