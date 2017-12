'Ik heb mijn moeder toch maar aangeraden mij een tijdje niet meer te googelen'

Het is niet alleen in ‘De slimste mens’ dat Emmers met haar gulle lach de concurrentie op een hoopje speelt: naast ‘r nog altijd gestaag omhoog zoevende schermcarrière (‘Den elfde van den elfde’! ‘Beau Séjour’! ‘Callboys’!) is ze nog het meest een podiumfenomeen, en dan nog het liefste in een theater in uw buurt. Zolang u maar geen Limburger-moppen tapt in haar bijzijn, zoals Jonas Geirnaert al mocht ondervinden in ‘De slimste mens’ – én uw dienaar: ‘Zei jij nu net ‘dé Limburg’!? ’t Is gewoon Límburg, hè vriend.’ Snel, een vraag!

HUMO Heb jij je voorbereid op je deelname aan ‘De slimste mens’?

Joke Emmers «Niet echt. Niet omdat het me niet kon schelen, maar omdat ik weet dat ik erg competitief ben. Als ik me grondig zou voorbereiden, zou ik ook écht willen winnen, en geloof me: dat is geen mooi gezicht (lacht).

»Ik kan heel heftig zijn, en het laatste wat ik wil, is dat er van die haatgroepen opduiken zoals toen met Linda De Win. Zó erg zou het eruitzien, ja. Ik kan me goed voorstellen dat kijkers me dan een bitch zouden vinden. Ik heb ook al wel eens iemand een dom wijf genoemd terwijl ik naar ‘De slimste mens’ zat te kijken. Dus nee, dan liever onvoorbereid.»

HUMO Niet dat je veel voorbereiding nodig hebt. Je weet erg veel, zoveel is al duidelijk.

Emmers «Ik heb al vaak geluk gehad met de vragen, hoor. Geschiedenis en showbizz zijn mijn sterke punten. Maar ik heb gisteren nog een aflevering van ‘Blokken’ gezien, en daar stelden ze toch een paar vragen waar ik niet meteen het antwoord op wist.»

HUMO Echt? ‘Blokken’?

Emmers «Ja. Het ging over aardrijkskunde en sport, en zodra het daarover gaat ben ik verloren. Aan de buurlanden van Ierland kan ik nog beginnen, maar meer moet je me niet vragen. Toen Erik Van Looy me in mijn eerste aflevering vroeg of ik de slimste mens ter wereld zou kunnen worden, heb ik dus maar wijselijk geantwoord van niet.»