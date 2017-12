Eeuwig spits Jan Mulder: 'Hassane Bandé '

Hassane Bandé uit Burkina Faso was 18 jaar toen hij deze zomer zijn intrek nam bij een Mechels pleeggezin en voor de plaatselijke voetbalclub debuteerde. Na vijftien wedstrijden in het eerste elftal bood Ajax ruim 8 miljoen euro voor de talentrijke spits. KV Mechelen was in alle staten van opwinding en accepteerde het bod. Men wist blijkbaar niet dat het bestuur van Ajax zwaar onder druk stond van pers en supporters: de afgelopen jaren hadden de Amsterdammers meer dan 100 miljoen geïncasseerd voor allerlei uitgaande transfers en er daarna geen cent van uitgegeven voor versterkingen. Ajax had voor de verbetering van het imago zelfs met veel plezier 10 miljoen euro betaald.

Het Nieuwsblad over de promotie van Bandé: ‘In minder dan twee uur leg je de 175 kilometer af van Mechelen naar Ajax. Maar hoe vlot leg je de weg echt af, als je voor 8,25 miljoen naar de top van de Eredivisie gaat?’ De krant vroeg ex-Ajacied Tom Soetaers om adviezen die een jonge speler kan gebruiken wanneer hij richting Nederland gaat.

‘Toen Wesley Sonck – topschutter in België – de kleedkamer van Ajax betrad, kreeg hij wel respect,’ herinnert Tom Soetaers zich. ‘Maar ik kwam van het rustige Roda JC.’ Tom hield het één seizoen uit in Amsterdam.